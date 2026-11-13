Suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29

Có những điều chỉ khi đánh mất, con người mới hiểu mình từng may mắn đến nhường nào.

Ở tuổi 29, Phạm Nguyên nhận tin suy thận giai đoạn cuối. Sau 3 năm chạy thận, giọt nước tiểu đầu tiên sau ca ghép thận khiến cô bật khóc vì hạnh phúc.

được ăn một món mình yêu thích mà không phải cân nhắc quá nhiều về tình trạng sức khỏe.

Cô không ngờ rằng quyết định ấy lại trở thành một trong những điều khiến mình day dứt nhất khi nhìn lại.

Sau đó, bệnh viện thông báo chức năng thận có dấu hiệu phục hồi. Nghĩ rằng cơ thể đã dần vượt qua nguy hiểm, Nguyên không tiếp tục kiểm tra định kỳ để theo dõi tình trạng thận.

Trong khoảng 5 tháng, cô liên tiếp trải qua tiền sản giật, mắc Covid-19 và sốt xuất huyết nặng. Khi điều trị sốt xuất huyết tại khoa hồi sức tích cực (ICU), cô được chẩn đoán suy thận cấp do sốc sốt xuất huyết.

Một ngày nghỉ, Nguyên bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi , có dấu hiệu tích nước nhưng chỉ nghĩ mình tăng cân.

Linh cảm có điều gì đó không ổn, cô đặt lịch lấy máu xét nghiệm tại nhà. Kết quả trả về khiến mọi thứ như sụp đổ, cô đã suy thận giai đoạn cuối. Không tin vào kết quả, cô tiếp tục đến hai bệnh viện kiểm tra. Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.

Số người cần lọc máu, trong khi cả nước chỉ có khoảng 7.000 máy . Nguồn lực điều trị còn hạn chế.

Số người mắc bệnh thận mạn ở Việt Nam. Nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển tới giai đoạn 3–5 .

Tôi đã khóc, hoảng loạn. Nhưng với tính cách của mình, tôi không cho phép bản thân sụp đổ. Lúc đó, tôi nghĩ mình mạnh mẽ. Sau này nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi mới hiểu đó cũng là cách mình trốn tránh thực tại.

Cô hiểu mình không thể quay lại thời điểm trước khi mắc bệnh. Điều duy nhất có thể làm là tìm cách sống chung với tình trạng sức khỏe mới, giữ gìn chức năng thận còn lại lâu nhất có thể và chuẩn bị cho những điều khó khăn phía trước.

Tin dữ khiến bố mẹ và chồng cô bàng hoàng. Người chồng vốn cứng rắn đã bật khóc trước mặt vợ. Trong khi đó, Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh để những người thân không thêm lo lắng.

Sau chẩn đoán, cuộc sống của Nguyên thay đổi từng ngày. Công việc vẫn được duy trì nhờ khả năng sắp xếp cuộc sống, nhưng chế độ ăn uống và sinh hoạt của cô phải điều chỉnh đáng kể.

Cô cũng cố gắng đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày, tập aerobic khi thể trạng cho phép.

Cô hạn chế thịt đỏ, thực phẩm nhiều dầu mỡ và các món chiên rán, đồng thời chú ý giảm gia vị mặn, hạn chế ăn nước dùng của các món như phở, hủ tiếu, bún riêu để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể. Nguyên cũng ưu tiên nguồn đạm thực vật từ các loại đậu, hạt dinh dưỡng, kết hợp với cá và trứng để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Theo trải nghiệm cá nhân, cô cho rằng những thay đổi này đã giúp mình duy trì cuộc sống trong khoảng 3 năm sau khi phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, Nguyên cũng hiểu đây không phải công thức có thể áp dụng cho tất cả bệnh nhân. Chế độ ăn của người suy thận cần được điều chỉnh theo chức năng thận, kết quả xét nghiệm và phương pháp điều trị, dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Cô vừa duy trì công việc, vừa điều chỉnh ăn uống, tập luyện để kéo dài thời gian trước khi phải ghép thận.

Nhưng dù nỗ lực đến đâu, bệnh vẫn đặt cô trước một thực tế khắc nghiệt rằng cơ thể dần không còn đủ khả năng đảm nhiệm chức năng vốn có của thận.