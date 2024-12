Super League trở lại với diện mạo mới

European Super League chính thức tái khởi động với tên gọi mới là “Unify League” cùng tham vọng tạo ra một cuộc cách mạng lớn, cạnh tranh trực tiếp với Champions League, theo Telegraph. Đáng chú ý, giải đấu này cam kết mang đến trải nghiệm miễn phí cho người hâm mộ.

Khác với ý tưởng ban đầu vào tháng 4/2021 gây nhiều tranh cãi, “Unify League” loại bỏ đặc quyền cho phép một số câu lạc bộ được tham gia tự động hàng năm. Thay vào đó, ban tổ chức - dẫn đầu bởi A22 Sports, công ty có trụ sở tại Madrid với sự hậu thuẫn từ chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez - đề xuất mô hình vòng loại hàng năm, mang tính cạnh tranh hơn cho cả bốn giải đấu trong hệ thống Unify League.

Các trận đấu sẽ được phát sóng trên nền tảng số “Unified” dưới dạng ứng dụng, hoạt động tương tự Netflix. Người xem có thể lựa chọn giữa xem miễn phí với quảng cáo hoặc trả phí để loại bỏ hoàn toàn quảng cáo, giống Spotify.

Ban tổ chức hiện chờ sự phê duyệt chính thức từ UEFA. Theo A22, UEFA có trách nhiệm cho phép giải đấu hoạt động dựa trên phán quyết từ Tòa án châu Âu vào tháng 12/2023.

Giải đấu dự kiến có sự góp mặt của 96 câu lạc bộ - ít hơn số lượng 108 đội ở các giải đấu UEFA hiện tại, bao gồm Champions League. Nhà vô địch Unify League sẽ được xác định từ hai hạng đấu cao nhất: Star League và Gold League. Mỗi hạng gồm 16 đội, chia thành hai bảng 8 đội thi đấu vòng tròn lượt đi và lượt về (14 trận). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng tám đội cuối cùng.

Các vòng đấu loại trực tiếp bao gồm tứ kết hai lượt, bán kết một lượt tại sân trung lập và trận chung kết. Tổng cộng, đội vô địch sẽ phải thi đấu 18 trận. Các giải đấu hạng thấp hơn như Blue League và Union League sẽ có thể thức loại trực tiếp tương tự.

Phiên bản đầu tiên của Super League năm 2021 từng gây xôn xao khi quy tụ 12 đội, trong đó có 6 câu lạc bộ từ Premier League. Tuy nhiên, phiên bản lần này chỉ nhận được sự ủng hộ công khai từ Real Madrid và Barcelona.

John Hahn, đồng sáng lập A22, chia sẻ: “Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ nhiều câu lạc bộ, giải đấu và người hâm mộ. Với những thay đổi này, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn. Chúng tôi không kỳ vọng các câu lạc bộ sẽ công khai ủng hộ ngay lúc này; điều đó sẽ đến sau khi Unify League được công nhận chính thức”. Ông cũng nhấn mạnh rằng phí đăng ký sẽ “rẻ hơn đáng kể so với hiện tại”.

