Sunshine Group sắp khởi công 2 dự án, tổng đầu tư hơn 3 tỷ USD

Sáng 19/8, Sunshine Group đồng thời khởi công dự án Sunshine Legend City tại phía đông Hà Nội và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP.HCM), cung cấp mỗi thị trường hơn 8.000 căn hộ.

Với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD , đây là 2 dự án thuộc dòng “Sunshine City” tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở chất lượng cao - giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Không chỉ góp phần mở rộng hệ sinh thái bất động sản theo hướng đa dạng dòng sản phẩm, các dự án này còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển nhà ở cho thế hệ trẻ, thúc đẩy an sinh xã hội và kiến tạo đô thị bền vững.

Sunshine Legend City - gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao full nội thất

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Sunshine Legend City liền kề cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa 2 đường vành đai huyết mạch 4 và 3,5, cách trung tâm thủ đô 20 phút di chuyển.

Sunshine Legend là dòng sản phẩm giá trị thực, tạo dòng tiền và sinh lời cho gia chủ ngay sau khi mua. Ảnh phối cảnh.

Lấy cảm hứng từ thương cảng phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50 ha, với gần 8.000 sản phẩm đa dạng. Trong đó tâm điểm là dòng căn hộ cao cấp được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ, từ hệ thống bếp, tủ, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, cho tới đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp người mua dễ dàng dọn vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện.

Đáng chú ý, Sunshine Legend City còn tạo nên lợi thế cạnh tranh hiếm có với mức giá rẻ hơn tới 25% so với các dự án cao cấp tại khu vực. Toàn bộ sản phẩm thuộc dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán, cho thuê miễn phí trên NobleLink - nền tảng độc quyền thuộc ứng dụng Noble App do Sunshine Group phát triển, không chỉ miễn phí đăng tin, mà còn tích hợp tính năng đặt giá, gợi ý giá tối ưu, kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Đồng bộ cùng các dòng sản phẩm đa dạng là hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu đa thế hệ như: Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hóa nghệ thuật với công nghệ 3D mapping, hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2 km; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar).

Sunshine Legend City mang tới hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu đa thế hệ. Ảnh phối cảnh.

Tất cả sẽ được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m2, liên kết cùng hơn 1.000 tiện ích quy mô bậc nhất về y tế, đào tạo, thương mại, giải trí… từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía đông Hà Nội.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau - ứng dụng công nghệ AI trong vận hành và khai thác

Cũng trong sáng 19/8 tại TP.HCM, Sunshine Group sẽ đồng thời khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau - tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới, với quy mô gần 20 ha, gần 8.000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng gần 800.000 m2, trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Dự án sẽ phát triển hàng trăm dịch vụ tiện ích cao cấp, đáp ứng “all in one” các hoạt động giải trí, mua sắm và ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cùng các hoạt động giải trí bên biển, như bể bơi vô cực, hệ thống sky bar - nhà hàng 5 sao cao cấp, không gian chăm sóc sức khỏe wellness chuẩn quốc tế, các trung tâm hội nghị, hội thảo (M.I.C.E) quy mô lớn; cùng nhiều loại hình lưu trú đa dạng: Căn hộ sang trọng, biệt thự du lịch độc lập cho thuê và tổ hợp khách sạn đẳng cấp…

Sunshine Bay Retreat Vung Tau - tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn 5 sao. Ảnh phối cảnh.

Đáng chú ý, tại dự án này, Sunshine Group sẽ vận dụng thế mạnh công nghệ để thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành, giải bài toán kinh doanh sinh lời cho các chủ sở hữu.

Theo đó, chủ sở hữu không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành bằng app thông minh (NobleHotel thuộc Noble App) do Sunshine Group phát triển, tận dụng nền tảng công nghệ để quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, tự động hóa quy trình check-in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng…

Hàng trăm dịch vụ tiện ích cao cấp được tích hợp tại Sunshine Bay Retreat Vung Tau. Ảnh phối cảnh.

Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa giá trị khai thác căn hộ mà còn mở ra một tư duy mới: Doanh nghiệp và gia chủ cùng kinh doanh tài sản, cùng chia sẻ lợi ích từ hệ sinh thái. Với chiến lược này, Sunshine Group kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới tái định nghĩa bài toán khai thác vận hành của tổ hợp nghỉ dưỡng và căn hộ biển - nơi công nghệ, quyền sở hữu và hiệu quả tài chính giao thoa bền vững.