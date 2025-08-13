Gen Z nhận thưởng 200 triệu đồng trong phiên livestream Sunshine Group

Tối 12/8, căn President Sky Villa A2.06-02 thuộc dự án Noble Crystal Long Bien lên sóng livestream. Một gương mặt Gen Z đã trở thành chủ nhân giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt.

Căn hộ thông tầng có diện tích gần 170 m2, 3 phòng ngủ, hướng tây nam, view công viên nội khu xanh mát, được “may đo” nội thất xa xỉ tuỳ theo nhu cầu gia chủ và được quản lý vận hành theo chuẩn 5 sao quốc tế. Điểm nhấn của phiên livestream là công thức chiết khấu kép lần đầu được áp dụng: Chủ đầu tư giảm trực tiếp 20% từ giá gốc, sau đó tiếp tục giảm thêm 50% trên mức đã chiết khấu, đưa giá khởi điểm xuống chỉ còn 12 tỷ đồng - mức xuất phát hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Trải qua 3 vòng đặt giá đầy kịch tính, khách hàng Lan Anh đã trở thành chủ nhân mới của căn dinh thự trên không với mức đặt giá 20,9 tỷ đồng , kèm món quà đặc biệt là voucher 500 triệu đồng mua nội thất Fendi (Italy) từ Sunshine Group.

Không khí livestream bùng nổ khi khán giả Gen Z Vũ Trần Bảo Long trở thành chủ nhân giải thưởng may mắn 200 triệu đồng tiền mặt. Trước đó, một khán giả khác đã được xướng tên nhưng bỏ lỡ cơ hội vì không kịp xác nhận trên màn hình trong 20 giây, khiến hàng chục nghìn người xem tiếc nuối. Phiên NobleGo tối 12/8 khép lại, thu hút hơn 330.000 lượt xem đa nền tảng.

Noble Crystal Long Bien - dự án hàng hiệu tiên phong tại khu đông Hà Nội

Cùng với Noble Palace Long Bien và Sunshine Green Iconic, Noble Crystal Long Bien (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) tạo nên một “tam giác bất động sản” mang thương hiệu Sunshine tại khu vực trung tâm của phía đông Hà Nội.

Sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân golf Long Biên, dự án gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn hộ Sky Villa với những đặc quyền vượt trội đáp ứng chuẩn sống của tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là giới trẻ tài phiệt có gu tận hưởng cuộc sống siêu sang.

100% dinh thự sky villa tại Noble Crystal Long Bien sở hữu sân vườn, bể bơi, sảnh đón, thang máy riêng biệt cũng như tầm view panorama bao quát sân golf và hồ điều hòa.

Là branded residences tiên phong tại khu đông Hà Nội, Noble Crystal Long Bien nâng đặc quyền riêng tư lên chuẩn mực tuyệt đối: Sảnh đón biệt lập chuẩn lounge khách sạn 5 sao, hệ thống Face ID nhận diện xuyên suốt từ hầm tới căn hộ, thang máy riêng cho từng căn. Mỗi căn sky villa được bàn giao hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu, đồng thời trao cho gia chủ toàn quyền kiến tạo dấu ấn cá nhân với các gói nội thất siêu sang vốn chỉ xuất hiện trong dinh thự của giới siêu giàu, do S-Decoro - thành viên thuộc Sunshine Group - thiết kế và cung cấp.

Noble Crystal Long Bien dự kiến được quản lý vận hành bởi một thương hiệu 5 sao quốc tế.

Hệ tiện ích 5 sao tại Noble Crystal Long Bien được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo chuẩn quốc tế, kiến tạo một quần thể sống, nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm: Từ tổ hợp mặt đất với công viên, đường dạo bộ, tới tâm điểm thương mại và tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 3 tầng khối đế… Đặc biệt, đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đầu tư hàng loạt tiện ích dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & robotics, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao.

Hé lộ phiên livestream 15/8: Sky Villa thông tầng 3 phòng ngủ, diện tích hơn 174 m2

Tiếp nối sức nóng, ngày 15/8, nền tảng livestream đặt giá bất động sản NobleGo sẽ lên sóng căn sky villa A2.12-09 của Noble Crystal Long Bien, diện tích 174,17 m2, thiết kế thông tầng với 3 phòng ngủ, bể bơi và sân vườn riêng, hướng đông nam, view hướng khu đô thị Sài Đồng.

Giá khởi điểm vẫn được xác định theo công thức chiết khấu kép, chỉ còn 13,5 tỷ đồng , cùng cơ hội rinh giải thưởng may mắn có tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cho cả người đặt giá và khán giả đăng ký tài khoản xem trực tiếp trên Noble App.

Căn sky villa A2.12-09 sở hữu bể bơi và sân vườn riêng cùng sảnh đón và thang máy riêng biệt, cá nhân hóa nội thất với các gói thiết kế từ thương hiệu xa xỉ.

Theo Sunshine Group, với 3 phiên đặt giá thành công tiếp theo tính từ phiên ngày 12/8, tập đoàn sẽ trích 1,5 tỷ đồng trao tặng quỹ Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam để xây mới và cải tạo một điểm trường tại Cao Bằng. Tính chung, sau gần 1,5 tháng tổ chức các phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã trích lập tổng cộng 6,5 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu đồng/phiên) để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các trang fanpage của VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.