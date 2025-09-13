Sức sống của dòng sách về người lính

Nhiều tựa sách về người lính, chiến tranh được tái bản số lượng lớn và đón nhận tích cực. Đây không phải trào lưu ngắn hạn mà là nhu cầu hiểu biết và tri ân lịch sử của mọi thế hệ.

Tạo hình của nhân vật trong Mưa đỏ. Ảnh: ĐAQP.

Nhiều tác phẩm về chiến tranh như Mưa đỏ, Mãi mãi tuổi hai mươi, Những bức di thư thành cổ được tái bản với số lượng lớn và đón nhận tích cực. Dòng sách tưởng như kén độc giả lại đang chứng minh sức hút mạnh mẽ ở nhiều thế hệ.

Các nhà xuất bản (NXB) như Trẻ, Kim Đồng, Quân đội Nhân dân cũng ghi nhận tín hiệu khả quan. Sự quan tâm của độc giả với sách chiến tranh không phải hiệu ứng nhất thời từ một dịp kỷ niệm. Theo người làm sách, đây là nhu cầu có thật và bền vững, xuất phát từ mong muốn hiểu về lịch sử, trân trọng ký ức và những hy sinh của thế hệ đi trước.

Sức hấp dẫn vẹn nguyên

Từ đầu năm, nhiều tựa sách chiến tranh liên tục được tái bản và nhận được sự đón nhận tích cực từ độc giả. Mới đây, tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai được NXB Quân đội Nhân dân tái bản với số lượng lên đến 50.000 bản. Đây là lần in tiếp theo sau khi bộ phim cùng tên thu hút sự quan tâm trên truyền thông và mạng xã hội.

Sách Mưa đỏ (trái) và Những bức di thư thành cổ.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Quân đội Nhân dân - nhận định: “Sức sống mãnh liệt và sức hấp dẫn vẫn còn vẹn nguyên, đủ để lay động trái tim người đọc của đề tài lớn: lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, mà có lúc nhiều người bi quan cho rằng dường như đang bị nhạt phai”.

NXB Kim Đồng cũng vừa tái bản Mãi mãi tuổi hai mươi - tập nhật ký nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, người đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau 20 năm từ lần phát hành đầu tiên, phiên bản mới được bổ sung hình ảnh và thư tay của liệt sĩ với sự hỗ trợ từ gia đình.

Đại diện nhà xuất bản cho biết, đây không chỉ là hoạt động tái bản đơn thuần mà còn là bước khởi đầu cho “Tủ sách Thanh niên”, nhằm truyền cảm hứng sống tích cực và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong khi đó, NXB Trẻ, một trong những đơn vị nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm với dòng sách chiến tranh, tiếp tục duy trì lượng độc giả ổn định qua nhiều năm. Nhiều tựa sách như Những bức di thư thành cổ, Biệt động Sài Gòn, Bút ký lính tăng - Hành trình đến Dinh Độc Lập... đã được tái bản 3 lần trở lên. Đặc biệt, bộ Di sản Hồ Chí Minh tập hợp nhiều tác phẩm, tư liệu quý đã được NXB Trẻ phát hành xuyên suốt hơn 25 năm, chứng minh nhu cầu tìm hiểu lịch sử chưa bao giờ mất đi.

Những đầu sách về chiến tranh được NXB Trẻ tái bản từ 3 lần trở lên và nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ độc giả. Ảnh: NXB Trẻ.

Mới nhất, dịp 27/7 - Ngày Thương binh Liệt sĩ, NXB Trẻ tiếp tục khẳng định tâm huyết với dòng sách chiến tranh cách mạng khi ra mắt ba ấn phẩm mới: Mưa ngang (tập truyện ngắn của Trung Sỹ), Những ngọn khói bên đường (bút ký của Đoàn Tuấn) và Chuyện ba người lính (tiểu thuyết của Vũ Công Chiến). Các tác phẩm nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ độc giả, đặc biệt là những người trẻ quan tâm đến lịch sử qua lăng kính cá nhân và giàu cảm xúc.

Nhu cầu của mọi thế hệ

Sự xuất hiện liên tục của các tác phẩm như Mưa đỏ, Mãi mãi tuổi hai mươi, Những bức di thư thành cổ cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng sách chiến tranh trên thị trường. Theo các nhà làm sách lâu năm, đây không phải một “hiện tượng” ngắn hạn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Mai Ly, Trưởng phòng Truyền thông NXB Trẻ, nhấn mạnh: “Dòng sách lịch sử, chính trị, sách về người lính từ trước đến nay luôn luôn là một dòng sách quan trọng của NXB Trẻ. Đây là một dòng sách bắt nguồn từ nhu cầu lịch sử, nhu cầu xã hội, nhu cầu của mỗi một người đọc dù ở thế hệ nào, để hiểu về lịch sử nước nhà, những cống hiến của thế hệ đi trước, và càng thêm trân trọng, bảo vệ cho nền hòa bình, độc lập hiện tại. Nhu cầu này rất tự nhiên và luôn luôn tồn tại, chứ không chỉ 'nổi lên' nhân một dịp kỷ niệm nào đó”.

Theo bà, chính hiện thực và cảm xúc chân thực là yếu tố giữ chân bạn đọc. “Sức hút của dòng sách này chủ yếu đến từ hiện thực và nội dung, chứ không chỉ từ kỹ thuật văn chương, bởi nhiều cuốn đơn thuần là những tư liệu, bút ký của người từng trải qua khói lửa”, đại diện NXB Trẻ lý giải.

Những bức di thư thành cổ là tập hợp thư tay của các chiến sĩ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị, thu hút độc giả với tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của người lính. Ảnh: NXB Trẻ.

Đơn cử như Những bức di thư thành cổ, một tập hợp thư tay của các chiến sĩ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị, mang đến cảm xúc mạnh mẽ bởi những chi tiết không thể hư cấu, những tình cảm tận đáy lòng và tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Từ thành công của các tác phẩm như Nỗi buồn chiến tranh, Hồi ức lính, Mình và Họ, đến những tựa sách mới như Mưa ngang, Những ngọn khói bên đường, Chuyện ba người lính, có thể thấy bạn đọc thuộc nhiều thế hệ vẫn tiếp tục quan tâm tới những câu chuyện chiến tranh dù theo thể loại nào. “Bạn đọc nhiều thế hệ quan tâm đến dòng sách này, đó là điều thật đáng mừng”, bà Mai Ly khẳng định.

Dòng sách này không chỉ phản ánh quá khứ mà còn đóng vai trò định hướng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và truyền cảm hứng sống tích cực cho người đọc, nhất là thế hệ trẻ.