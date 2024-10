Sức khỏe của 'ông nội quốc dân' Lee Soon Jae chuyển biến xấu

Vì sức khỏe chuyển biến xấu, các buổi biểu diễn của Lee Soon Jae sắp tới bị hủy bỏ, tờ Hankyung đưa tin ngày 13/10.

Công ty Park Company thông báo tất cả buổi diễn kịch Waiting for Godot của nam diễn viên Lee Soon Jae, diễn ra từ ngày 13/10 - 20/10, sẽ bị hủy bỏ. Nguyên nhân được đưa ra là do sức khỏe của ông xuống cấp. Toàn bộ số tiền vé sẽ được hoàn trả đầy đủ cho khán giả, thông qua đơn vị đặt vé.

"Lee Soon Jae muốn đứng trên sân khấu để giữ lời hứa với khán giả. Nhưng chúng tôi vẫn phải đưa ra quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn của ông theo ý kiến ​​của bác sĩ. Lee Soon Jae cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn do sức khỏe suy giảm”, đơn vị quản lý cho biết.

Park Company chia sẻ thêm: “Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã làm khán giả thất vọng sau thời gian chờ đợi. Lee Soon Jae sẽ tập trung hồi phục để có thể trở lại sân khấu trước sự động viên của mọi người".

Sức khỏe của Lee Soon Jae xuống cấp khoảng thời gian gần đây. Ảnh: KBS.

Trước đó, buổi biểu diễn vào ngày mùng 9/10 và buổi thỉnh giảng trên lớp thạc sĩ của của Lee Soon Jae vào ngày 12/10, cũng lần lượt bị hoãn vô thời hạn. Nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng trước sức khỏe hiện tại của nam diễn viên gạo cội.

"Tôi đã rất lo lắng trong lúc quay phim. Tôi lo cho tình trạng sức khỏe không tốt của tiền bối Lee Soon Jae. Vì mắt mờ không nhìn rõ chữ trong kịch bản, ông phải viết lời thoại bằng chữ lớn lên một tờ giấy và học thuộc”, nam diễn viên Kim Yong Gun chia sẻ.

Lee Soon Jae sinh năm 1934. Ông là nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc với sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ. Bắt đầu đặt chân lên màn ảnh nhỏ từ năm 1961, Lee Soon Jae tới nay đã xuất hiện trong cả trăm tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh. Nam diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “ông nội quốc dân” khi thường xuyên hóa thân các vai diễn người ông, cụ lớn tuổi trong gia đình.

Một số phim nổi bật mà Lee Soon Jae từng tham gia như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn... Nhờ những cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Hàn Quốc, ông đã được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.