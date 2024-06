Suất đá chính của Havertz bị đe doạ

Theo khảo sát của BILD, 90% trong số gần 140.000 người bình chọn cho rằng Havertz không nên tiếp tục ra sân sân từ đầu trong đội hình “Die Mannschaft”. Sự ủng hộ của các CĐV tuyển Đức dành cho chân sút Arsenal suy giảm sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận hoà 1-1 trước Thuỵ Sĩ hôm 24/6.

Ở đó, tiền đạo 25 tuổi chỉ có 1 cú sút trúng đích sau 6 lần dứt điểm. Cựu sao Chelsea không thể tạo khác biệt trong bối cảnh “Cỗ xe tăng” bị tuyển Thuỵ Sĩ dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian.

Nếu không có bàn thắng ở phút 90+2 của Fullkrug, người vào sân từ ghế dự bị, tuyển Đức đã phải nhận thất bại và tụt xuống vị trí thứ 2 bảng A.

Tại EURO 2024, Havertz mới có 1 bàn thắng, sau cú đá thành công trên chấm penalty ở trận ra quân gặp Scotland hôm 15/6. Ở cuộc đối đầu đó, Fullkrug cũng có 1 pha lập công sau khi vào sân trong hiệp 2.

Sau vòng bảng, tiền đạo thuộc biên chế Dortmund đang sở hữu tổng cộng 2 lần làm tung lưới đối phương.

Về phong cách chơi bóng, Havertz có sở trưởng đá số 9 ảo. Ngôi sao 25 tuổi trải qua mùa giải 2023/24 tương đối tốt trong màu áo Arsenal khi đảm nhiệm vai trò này.

Trong khi đó, Fullkrug là mẫu trung phong cổ điển, có khả năng làm tường hay tranh chấp bóng bổng tốt.

“Cơ hội đá chính của cả hai ngang bằng nhau. Màn thể hiện ấn tượng của Fullkrug mỗi khi vào sân từ ghế dự bị khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn. Cậu ấy có duyên với bàn thắng khi không xuất phát từ đầu, nhưng chính điều đó làm cậu ấy ngày càng xứng đáng với suất đá chính hơn”, BILD dẫn lời HLV Julian Nagelsmann.

Tuyển Đức sở hữu 7 điểm sau 3 trận tại vòng bảng EURO 2024, và kết thúc ở vị trí số một bảng A. Đối thủ của “Die Mannschaft” tại vòng 16 đội sẽ là đội về nhì bảng C, nơi cả 4 đội, gồm Anh, Đan Mạch, Slovenia và Serbia, đều còn cơ hội đi tiếp.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.