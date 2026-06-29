Sửa chính sách hình sự về kinh tế theo hướng giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế

Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế.

Nội dung trên được nêu trong Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: VTC News.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48, Bộ Chính trị đánh giá công tác phòng, chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phòng, chống tội phạm từng bước được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước tiếp tục được tăng cường.

Tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ Chính trị, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm chưa được giải quyết triệt để.

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần nhận diện sớm, dự báo đúng diễn biến, xu hướng và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, xử lý sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật mọi hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng yêu cầu kéo giảm bền vững các loại tội phạm; Xây dựng và nhân rộng các địa bàn không có tội phạm; Phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân; Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và giữa các địa phương.

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách về phòng, chống tội phạm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, luật pháp quốc tế.

"Nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn đối với các loại tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, các hành vi xâm hại sức khoẻ cộng đồng. Sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích đầu tư nguồn lực vào phát triển kinh tế", Kết luận nêu rõ.

Đi kèm đó, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Tổng rà soát tụ điểm phức tạp về tội phạm

Bộ Chính trị yêu cầu quán triệt việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bộ Chính trị lưu ý rà soát, giải quyết căn cơ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự.

Bộ Chính trị nhấn mạnh đổi mới công tác thi hành án phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân; Tổ chức hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma tuý, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Một định hướng khác được Bộ Chính trị đưa ra là đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ứng dụng công nghệ, thông qua người có uy tín, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng xây dựng, bồi đắp nền tảng đạo đức, lối sống lành mạnh trong toàn xã hội; Chủ động, tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống thực và trên không gian mạng...

Bộ Chính trị chỉ đạo nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện và dự báo chiến lược, nhất là về các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong các không gian, lĩnh vực phát triển mới; Tổ chức tổng rà soát các đối tượng, tổ chức, đường dây, băng nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm để đấu tranh, triệt phá tận gốc.

Bộ Chính trị yêu cầu kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao; Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh, không để oan sai, không để lọt tội phạm, không làm cản trở sự phát triển, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Bộ Chính trị nhấn mạnh công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng chuyên trách về an ninh, trật tự bảo đảm tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tổ chức chính quyền 3 cấp và không gian phát triển mới; ưu tiên địa bàn cơ sở.

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá chiến lược trong công tác phòng, chống tội phạm.

Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên xây dựng các hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm về an ninh, trật tự, xu hướng, nguy cơ phát sinh tội phạm. Khẩn trương hoàn thiện, kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, ở các địa bàn trọng điểm.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực phòng, chống tội phạm cho các địa bàn trọng điểm, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn cơ sở; Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hạ tầng dữ liệu, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Phát huy vai trò của Quỹ phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư; hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách của địa phương.