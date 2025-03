Sự thật về cuộc chiến suất đá chính của Modric

Trận derby với Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Real Madrid bế tắc khi không có Modric và bùng nổ khi anh xuất hiện. Ở tuổi 39, tiền vệ người Croatia vẫn là chìa khóa mở ra thế trận kiểm soát và sự mượt mà trong lối chơi của "Los Blancos".

Ancelotti lựa chọn sơ đồ táo bạo với hai tiền vệ trung tâm là Tchouameni và Camavinga, cùng bốn cầu thủ tấn công trước Atletico Madrid. Kế hoạch này giúp Real Madrid có thiên hướng tấn công mạnh mẽ nhưng đồng thời khiến đội bóng mất kiểm soát khu trung tuyến. Kết quả là Atletico Madrid chơi lấn lướt, cầm bóng nhiều hơn - một điều hiếm thấy trong các trận derby gần đây.

Nhưng khi Modric vào sân ở phút 60, thế trận lập tức xoay chuyển. Real Madrid không còn bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, mà ngược lại, họ lấy lại quyền kiểm soát bóng, giảm thiểu nguy cơ bị phản công và giữ vững tỷ số 2-1.

Sự thay đổi này không chỉ mang tính cảm quan mà còn được chứng minh bằng những con số. Real Madrid kiểm soát bóng 51%, tung ra 13 cú sút (7 lần trúng đích) so với chỉ 6 cú sút của Atletico (2 lần trúng đích). Đáng chú ý, toàn bộ những pha dứt điểm của Atletico đều diễn ra trước khi Modric vào sân.

Việc Toni Kroos ra đi vào mùa hè để lại một khoảng trống lớn hơn dự kiến ở tuyến giữa của Real Madrid. Suốt mùa giải này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Giữa tình thế đó, Dani Ceballos bất ngờ nổi lên như một phương án thay thế hiệu quả, với khả năng cầm bóng, chuyền bóng chính xác và đóng góp đáng kể trong phòng ngự. Tuy nhiên, chấn thương khiến Ceballos phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng rưỡi nữa, đẩy Ancelotti vào thế phải lựa chọn: đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ giàu thể lực nhưng thiếu sự tinh tế trong xử lý bóng, hay để Modric - dù đã gần 40 tuổi - đảm nhận vai trò nhạc trưởng.

Trận đấu với Atletico cho thấy, ít nhất là ở những trận đấu mà Real Madrid có thể kiểm soát thế trận, không ai làm tốt hơn Modric.

Dù chỉ là phương án dự bị ở mùa giải này, xét về mặt thống kê, Modric vẫn là một trong những tiền vệ hiệu quả nhất của Real Madrid. Anh có 6 kiến tạo, chỉ kém Valverde một lần dù thi đấu ít hơn 1.500 phút. Modric còn tạo ra 71 cơ hội ghi bàn, nhiều nhất trong số các tiền vệ của đội.

Chưa hết, Modric còn sở hữu 17 pha kiến tạo cơ hội rõ ràng, cao nhất hàng tiền vệ, có 1.099 đường chuyền chính xác trên phần sân đối phương - đứng thứ hai, 670 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, chỉ kém Bellingham, 122 lần thu hồi bóng, vượt cả Camavinga (101).

Những con số này đặt ra câu hỏi rằng tại sao Modric vẫn không được đá chính?

Câu trả lời dường như nằm ở yếu tố thể lực. Sau trận thắng Atletico, Ancelotti thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chọn Camavinga đơn giản vì cậu ấy tươi mới hơn. Tôi cần một đôi chân khỏe khoắn hơn trên sân”.

Trước đó, Modric thi đấu trọn vẹn trận đấu với Real Betis, một dấu hiệu cho thấy ông thầy người Italy đã chuẩn bị trước phương án xoay tua cho trận Champions League.

Ở tuổi 39, Modric vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dữ liệu từ BeSoccer, anh là cầu thủ trên 35 tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở châu Âu, vượt xa những cái tên như Muller, Aspas hay Witsel.

Tiền vệ người Croatia tin rằng anh vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất một mùa giải, hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada trong màu áo Real Madrid.

Mùa hè năm ngoái, nhiều người tin rằng Modric sẽ ra đi hoặc giải nghệ, nhưng anh tiếp tục gia hạn hợp đồng. Và với phong độ hiện tại, ai có thể dám chắc rằng Real Madrid sẽ không trao cho anh thêm một năm nữa?

