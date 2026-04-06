Sự thật phía sau tin 'bé bị bắt cóc' ở Đà Nẵng

Lợi dụng tâm lý hoang mang, thương cảm của cộng đồng, các đối tượng đã dựng tin giả về vụ bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng, sau đó biến tướng bài viết thành lời kêu gọi chuyển khoản để lừa đảo.

Thông tin về vụ “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại phường Thanh Khê là sai sự thật. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook về việc "bé bị bắt cóc" tại phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) gây hoang mang dư luận, trong sáng nay (6/4), Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương xác minh và khẳng định đây là thông tin bịa đặt, không có vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, sau khi bài viết thu hút nhiều lượt tương tác và chia sẻ, các đối tượng đã chỉnh sửa nội dung sang kêu gọi chuyển khoản từ thiện nhằm lừa đảo, trục lợi. Đồng thời, chúng khóa phần bình luận để hạn chế bị phát hiện, phản bác. Đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Việc chia sẻ lại các bài viết khi chưa rõ bản chất có thể khiến người khác hiểu nhầm là thông tin chính thống, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Hiện, Công an phường Thanh Khê đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét các tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, cảnh giác với các nội dung giật gân, đánh vào tâm lý hoang mang, kêu gọi chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các bài viết có dấu hiệu bị chỉnh sửa sau khi đã thu hút sự chú ý.

Mọi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời phản ánh tới cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.