'Sự phẫn nội của người lửa' là gì?

Mạng xã hội những ngày qua đang sục sôi với hình ảnh một "người lửa" màu đỏ rực, biểu tượng cho sự tức giận và phẫn nộ.

Nguồn gốc của trào lưu này bắt nguồn từ một sự việc đang gây tranh cãi trong ngành giáo dục.

Cụ thể, một sinh viên ngành Minh họa của trường Cao đẳng FPT Polytechnic (TP.HCM) đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để hoàn thành một số bài tập được giao dù trước đó đã cam kết không dùng AI. Sau đó, sinh viên này bị giảng viên chấm 0 điểm, kèm theo những nhận xét thẳng thắn trong nhóm chat của lớp học.

Phản ứng trước điểm số này, gia đình sinh viên đã lên tiếng. Sau đó, nhà trường đã phúc khảo, chấm lại bài của sinh viên và kết luận, bài đạt 5 điểm. Đồng thời, nhà trường chấm dứt hợp đồng với giảng viên trên.

Thông tin này được công bố ngày 31/8, khiến dư luận nhanh chóng dậy sóng. Nhiều ý kiến đồng cảm với giảng viên, chỉ trích việc sinh viên dùng AI trong sản phẩm dù trước đó đã viết bản cam kết không sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Trong số các sản phẩm được cho là của nam sinh viên, tấm hình kèm dòng chú thích Sự phẫn nội của người lửa thu hút chú ý hơn cả.

Hình ảnh "người lửa" đơn giản, thậm chí có phần kém bắt mắt và không sáng tạo, cùng dòng chú thích "sự phẫn nội" sai chính tả, thay cho "sự phẫn nộ", đã tạo nên một cơn sốt meme trên mạng xã hội. Nhiều người nhanh chóng sử dụng bức hình như một cách bày tỏ cảm xúc tức giận, phẫn nộ một cách hài hước.

Ngoài ra, cộng đồng mạng còn sáng tạo thêm nhiều biến thể khác phản ánh đa dạng trạng thái cảm xúc nhưng không quên "sai chính tả", chẳng hạn như "sự uất hận của người nghèo", "sự sáng sút (sáng suốt) của người sáng", "sự dịu dàn (dịu dàng) của người nước"...

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.