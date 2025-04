Sự nghiệp Dembele sang trang mới

Và trong khoảnh khắc quan trọng đó, Ousmane Dembele - ngôi sao cuối cùng của PSG thuộc thế hệ cũ - tỏa sáng với bàn thắng quyết định, pha lập công không chỉ mang tính chất quyết định kết quả mà còn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ PSG ngã gục xuống sân trong sự thỏa mãn, mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Những người hâm mộ PSG trong góc đông nam sân Emirates cũng không kìm nổi niềm vui, vẫy khăn và hát vang chúc mừng chiến thắng đầy kịch tính.

Nhưng trong tất cả những cảnh tượng đầy cảm xúc đó, Dembele - người ghi bàn mở tỷ số, lại xuất hiện thong thả, bước đi nhẹ nhàng trên sân trong đôi dép tông. Anh hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng điều quan trọng hơn là bản thân đã giúp PSG vượt qua Arsenal, đội bóng mạnh mẽ của Premier League.

Dù trận đấu diễn ra với nhiều va chạm khốc liệt và căng thẳng, Dembele vẫn là người duy nhất giữ được sự điềm tĩnh trên sân. Anh ghi bàn thắng sớm, giúp PSG nắm lợi thế, và dù bị rút ra khỏi sân ở phút 70 vì một chút đau nhẹ, cựu sao Barcelona vẫn là hình mẫu của sự tự tại trong một trận đấu căng thẳng.

Trong khi các cầu thủ Arsenal vật vã với những quyết định của trọng tài, Dembele lại chơi bóng với phong thái tinh tế, khéo léo - một phong cách mà PSG thể hiện xuyên suốt trận đấu. Với một đội bóng thiên về sức mạnh như Arsenal, việc đối mặt với một đội bóng có lối chơi mềm mại, kỹ thuật như PSG là điều không hề dễ dàng.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG trở thành đội bóng không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ sắc bén trong lối chơi tấn công. Dembele, với tốc độ và kỹ thuật vượt trội, là mắt xích quan trọng trong lối chơi này.

Ngôi sao người Pháp không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo ra khoảng trống cho các đồng đội như Kvaratskhelia và Doué. Đặc biệt, Dembele thường xuyên lùi sâu, tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ. Khi anh di chuyển, các hậu vệ đối phương buộc phải hoảng loạn để theo kịp.

Bàn thắng của Dembele vào lưới Arsenal không chỉ đơn giản là một pha lập công. Đó là một khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của anh, sau nhiều năm chơi bóng ở cấp độ cao nhưng vẫn chưa thể chứng tỏ được hết giá trị của mình.

Dembele đã giành được nhiều danh hiệu, từ Ligue 1 cho đến World Cup, nhưng chưa bao giờ có một bàn thắng trong một trận đấu tầm cỡ như thế này. Đêm tại Emirates chính là lúc anh thực sự khẳng định được mình, tạo ra một bước ngoặt trong sự nghiệp.

Dembele hiện giữ vai trò quan trọng trong đội hình PSG, mặc dù anh là cầu thủ còn lại của thế hệ cũ. Sự hiện diện của cựu sao Barcelona trên sân không chỉ là biểu tượng của một thời kỳ huy hoàng mà còn là điểm tựa tinh thần cho đội bóng.

Một mình Dembele có thể đối đầu với ba cầu thủ Arsenal, điều mà ngay cả Kylian Mbappé cũng khó lòng thực hiện được. Anh là minh chứng cho khả năng cầu thủ có thể làm chủ trận đấu không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng kỹ thuật và sự thông minh trong cách chơi.

Mặc dù PSG giành chiến thắng, cuộc đấu vẫn chưa kết thúc. Arsenal chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ và sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận lượt về.

Nhưng một điều rõ ràng là nếu Dembele tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, PSG sẽ có cơ hội rất lớn để tiến vào trận chung kết Champions League. Đối thủ Arsenal sẽ phải tìm cách đối phó với một PSG mạnh mẽ, với Dembélé là ngôi sao sáng nhất, người có thể làm nên sự khác biệt.

Dembele vượt qua mọi thử thách, từ những chỉ trích về phong độ không ổn định đến việc bị xem là phần của PSG xưa cũ. Đêm tại Emirates không chỉ là một chiến thắng, mà là khoảnh khắc mà Dembélé chứng tỏ rằng anh có thể làm nên sự khác biệt ở những trận cầu lớn.

Đây có thể là bước ngoặt để ngôi sao người Pháp vươn tới những đỉnh cao mà người ta luôn tin rằng anh có thể đạt được.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.