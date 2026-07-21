Sự kiện instax mini 13 quy tụ cộng đồng thích máy chụp ảnh lấy liền

Không chỉ giới thiệu sản phẩm mới, Fujifilm instax biến sự kiện ra mắt instax mini 13 tại Parc Mall thành không gian đa trải nghiệm với chuỗi hoạt động hấp dẫn từ 17/7 đến 22/7.

Ngay từ sớm, nhiều bạn trẻ và các tín đồ yêu thích chụp ảnh lấy liền đã có mặt tại Parc Mall để tìm hiểu instax mini 13 và tham gia chuỗi hoạt động sáng tạo tại sự kiện. Phiên bản thế hệ mới được kỳ vọng tiếp nối thành công của instax mini 12 - mẫu máy từng trở thành cái tên quen thuộc khi nhắc đến máy ảnh lấy liền và trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Fujifilm instax.

Máy instax mini 13 vẫn giữ nguyên tinh thần của dòng mini với thiết kế trẻ trung và cách sử dụng đơn giản. Bên cạnh các tính năng quen thuộc như hệ thống flash tự động, chế độ chụp cận cảnh và gương selfie nhỏ gọn trên ống kính, máy còn được trang bị thêm các tiện ích mới hỗ trợ người dùng tự chụp ảnh từ xa.

instax mini 13 ra mắt với 5 phiên bản màu gồm Candy Pink, Clay White, Dreamy Purple, Lagoon Green và Frost Blue.

Cụ thể, Fujifilm instax bổ sung chế độ hẹn giờ trên instax mini 13 với hai mốc thời gian 2 giây và 10 giây. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn theo từng tình huống chụp. Khoảng chờ 2 giây phù hợp để hạn chế rung lắc khi selfie, trong khi tuỳ chọn 10 giây cho phép người dùng tự căn chỉnh khung hình và chụp ảnh từ xa mà không cần người khác bấm máy.

Một điểm mới khác nằm ở dây đeo đi kèm với miếng đệm cao su Wedge chống trượt mang logo instax. Khi đặt máy trên bề mặt phẳng, chi tiết này có thể tận dụng như một chân dựng mini, giúp cố định thiết bị và hỗ trợ căn chỉnh góc chụp.

Những đặc điểm và cải tiến trên của instax mini 13 được Fujifilm instax khéo léo lồng ghép xuyên suốt không gian trải nghiệm và chuỗi hoạt động tại sự kiện, biến hành trình khám phá sản phẩm trở nên trực quan và sinh động hơn.

Các bạn trẻ thích thú check-in tại mô hình instax mini 13 và khung ảnh instax khổng lồ.

Ngay từ khu vực check-in, khách tham quan có thể bắt gặp hình ảnh instax mini 13 được tái hiện qua mô hình máy ảnh khổng lồ kết hợp cùng khung phim instax độc đáo. Không gian như một bức ảnh lấy liền phiên bản đời thực này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân thu hút khách tham quan đến tạo dáng, chụp ảnh.

Tiếp nối hành trình trải nghiệm là khu vực chụp ảnh photobooth bằng instax mini 13, mang đến cơ hội trực tiếp khám phá chế độ hẹn giờ mới trên máy và cảm nhận trọn vẹn sự thú vị của việc tạo nên một bức ảnh lấy liền. Sau đó, khách tham quan có thể thoả sức sáng tạo tại khu vực DIY với loạt sticker và phụ kiện đa dạng để tạo nên dấu ấn cá nhân cho tấm ảnh của mình.

Các bạn trẻ tạo dáng khi chụp với Photobooth bằng instax mini 13.

Bên cạnh đó, Fujifilm instax còn chuẩn bị hơn 5.000 phần quà dành cho khách tham quan hoàn thành đầy đủ thử thách, đồng thời tổ chức chương trình lucky draw với giá trị giải thưởng lên đến 5 triệu đồng/giải.

Khu vực DIY mở ra không gian sáng tạo với các sticker và phụ kiện trang trí có sẵn.

Với sự đầu tư chỉn chu trong từng hoạt động, sự kiện ra mắt instax mini 13 của Fujifilm instax thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và cộng đồng yêu thích chụp ảnh lấy liền. Không gian đa trải nghiệm tại sự kiện đã mở ra hành trình khám phá đầy sáng tạo, giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn cách instax mini 13 đồng hành trong từng khoảnh khắc đời thường.

Những phần quà từ Fujifilm instax trở thành dấu ấn đáng nhớ sau hành trình trải nghiệm tại sự kiện.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Parc Mall đến hết ngày 22/7, chào đón mọi người đến khám phá instax mini 13 và tận hưởng chuỗi hoạt động thú vị.