Sự kiện DSC Day 2025 - góc nhìn mới về xu hướng marketing đa kênh

Ngày 11/9, sự kiện “DSC Day 2025 - Unlock tăng trưởng đa kênh” diễn ra tại tòa nhà Mobifone (TP.HCM), thu hút gần 300 khách tham dự, gần 30 nhà tài trợ và đối tác đồng hành.

Lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện nhanh chóng “cháy vé” khi ban tổ chức phải đóng cổng đăng ký sớm, cho thấy sức hút lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và marketing.

Góc nhìn mới về tăng trưởng đa kênh

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh trực tuyến thay đổi liên tục, từ TikTok, Facebook đến Zalo; Google cập nhật thuật toán và công cụ, DSC Day 2025 mang đến bức tranh toàn diện về hành trình đa kênh.

Các diễn giả đã chia sẻ nhiều nội dung thực chiến: Từ xu hướng SEO trong kỷ nguyên AI, chiến lược Facebook Ads mùa sale, khai thác TikTok ROI đến tối ưu hóa hệ thống CRM và chăm sóc khách hàng trên Zalo.

DSC Day 2025 không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về hành trình kinh doanh đa kênh mà còn đi sâu vào giải pháp thực tiễn, cập nhật thay đổi mới nhất từ các nền tảng số. Các diễn giả lần lượt "giải mã" chiến lược tăng trưởng, giúp người tham dự tháo gỡ vướng mắc trong việc tối ưu hóa hiệu quả.

“Chúng tôi tin rằng mỗi người tham dự đều mang về ít nhất vài ý tưởng mới, một số công cụ hữu ích, hoặc góc nhìn khác để ứng dụng trong công việc. Đó là giá trị mà ban tổ chức mong muốn mang đến”, đại diện BTC - anh Đặng Lê Nam (CEO 2D Digital) - chia sẻ.

Sự kiện cũng đề cập đến vai trò của Zalo trong chiến lược kinh doanh đa kênh. Anh Đinh Thái Hà (CEO ViHAT Group) chỉ ra cách tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH) thông qua Zalo OA 5 sao, tự động hóa quy trình để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm về việc kinh doanh trên nền tảng số.

Buổi thảo luận Panel Talk với sự góp mặt của đại diện Zalo Business Solutions, GearVN và diễn giả kết thúc sự kiện trong không khí sôi nổi, củng cố thêm kiến thức được chia sẻ và mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ cho cộng đồng.

Dấu ấn từ sự hợp lực của 2D Digital và ViHAT Solutions

Đằng sau sự thành công của DSC Day 2025 là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hai đơn vị chủ chốt: 2D Digital và ViHAT Solutions.

2D Digital và ViHAT Solutions là hai đơn vị đứng sau thành công của chương trình.

Sự hợp tác giữa 2D Digital và ViHAT Solutions tạo nên sức mạnh cộng hưởng, biến DSC Day 2025 trở thành dấu ấn đáng nhớ, khi ban tổ chức, nhà tài trợ, diễn giả và khách tham dự đều cùng nhau tạo nên một bức tranh toàn cảnh về marketing đa kênh trong kỷ nguyên số.

Sự đồng hành của gần 30 nhà tài trợ và đối tác

Thành công của DSC Day 2025 không chỉ đến từ nội dung chất lượng và sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, mà còn nhờ sự đồng hành của gần 30 nhà tài trợ và đối tác chiến lược. Sự kiện thu hút các tên tuổi lớn, từ đơn vị đồng tổ chức như Vũ Long Digital Marketing Agency, UPG Agency, Mobifone... đến nhà tài trợ then chốt.

Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp lớn tham gia tài trợ.

Đặc biệt, Zalo Business Solutions với vai trò nhà tài trợ Kim cương đã đóng góp quan trọng, củng cố tiềm lực để tạo điều kiện vững chắc cho sự thành công sự kiện. Trong khi đó, Phần mềm MKT trở thành nhà tài trợ Bạch kim. Các đơn vị quà tặng doanh nghiệp như Cone, Code Tốt, Hotspot Matrix, SePay… cũng khẳng định vị thế nhà tài trợ Vàng, mang đến giá trị thiết thực.

Điểm nhấn không thể thiếu là sự hỗ trợ từ Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 2, đơn vị tài trợ toàn bộ không gian tổ chức với cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho người tham dự.

Bên cạnh đó, sự kiện có sự tham gia của đối tác truyền thông uy tín như Võ Hoàng, DigiSource, Học viện HR, BOSSVN, BossKOL, SIA MEDIA, ABC Digi, Woay, Cộng đồng COO Việt Nam... cùng hệ thống check-in và bán vé tự động của ABA - Automation Business with AI.

Không chỉ cập nhật xu hướng, đây là diễn đàn kết nối - nơi doanh nghiệp, chuyên gia và marketer cùng nhau thảo luận, hợp tác tìm giải pháp.

DSC Day 2025 khép lại trong không khí hứng khởi, để lại nhiều giá trị thực tiễn cho người tham dự. Với sự thành công ngay lần đầu tổ chức, DSC Day 2025 đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi sự kiện thường niên đầy hứa hẹn. Ban tổ chức dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô, mang đến nội dung chất lượng cao và nhiều giá trị thiết thực để DSC Day trở thành điểm hẹn không thể thiếu cho cộng đồng doanh nghiệp và marketer tại Việt Nam trong những năm tới.