Sự hồi sinh của 7 hãng đồng hồ từng 'ngủ đông'

Bức tranh hơn 33.000 USD nằm giữa bãi rác ở Mỹ

Đầu bếp Chris Bianco vô tình thấy tác phẩm hội họa do cha ông sáng tác cách đây 50 năm tại một bãi rác ở thành phố New York. Không ai rõ lý do bức họa 33.000 USD bị vứt bỏ.