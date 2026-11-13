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Giải mật Ngoại hạng Anh

Sách tiết lộ những chiến lược kinh doanh đưa giải Ngoại hạng Anh trỗi dậy, thành một đế chế công nghiệp giải trí hàng đầu.

Thể thao Tri thức thể thao

Sự đánh đổi đằng sau đế chế Ngoại hạng Anh

  • Thứ sáu, 13/11/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không ghi chép những chiến tích trên sân cỏ, đây là hành trình Ngoại hạng Anh xây dựng đế chế giải trí toàn cầu cùng cái giá phải đánh đổi.

Cuốn sách này không phải là một nghiên cứu toàn diện về lịch sử bóng đá Anh, nó không nói về chuyện ai đã vô địch mùa giải nào, cũng không phải là một cuốn catalog liệt kê những khoảnh khắc kinh điển trên sân cỏ.

Đây là câu chuyện về sự hình thành và phát triển của một đế chế. Trong nội dung chúng tôi kể, có một tập hợp những sự kiện đã tạo ảnh hưởng và gây ra những đợt sóng thành công trong quá trình chinh phục toàn cầu của Giải Ngoại hạng Anh.

Cuốn sách được xây dựng xung quanh những sự kiện đó, sử dụng chúng để làm nổi bật những nhân vật đã khiến chúng diễn ra, đồng thời phân tích các yếu tố lịch sử, văn hóa và thương mại đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của giải đấu, hoặc cản trở sự phát triển đó một cách tuyệt vọng.

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Ngoại hạng Anh vươn mình thành đế chế toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Trong suốt khoảng thời gian hơn 100 năm, người hâm mộ bóng đá ở khắp các thành phố và thị trấn của Anh và Xứ Wales đã luôn ủng hộ đội bóng của địa phương. Việc dồn toàn lực để ủng hộ đội nhà như vậy cho thấy họ không có dính dáng gì tới những yếu tố “nhượng quyền” hay “đấu giải” theo kiểu Mỹ.

Kiểu tư duy vùng miền như vậy đã ăn sâu vào trong văn hóa Anh. Không bao giờ có đội bóng Anh nào di chuyển hay đổi chỗ - họ đã ăn sâu bám rễ vào cộng đồng của riêng mình; và nếu có câu lạc bộ nào tan rã, thì luôn là do họ đã quá già cỗi (hoặc kiệt quệ về tài chính).

Nhưng khi một nhóm các đội bóng hàng đầu của bóng đá Anh tách ra và thành lập Giải Ngoại hạng, các thương vụ bỗng chốc bùng nổ và tiền bắt đầu ào ạt đổ vào, nhiều cầu thủ ngoại quốc bắt đầu chạy theo dòng tiền đó để tới Anh; nhiều huấn luyện viên ngoại quốc cũng đem tới Anh những phong cách bóng đá tinh tế và bớt thô bạo hơn; các sân vận động lớn mọc lên như nấm, và từ đó giá vé cũng bị đẩy lên cao, gây ra ảnh hưởng cả về tài chính lẫn tinh thần tới những người hâm mộ trung thành nhất.

Vậy đây là câu chuyện về cách mà Giải Ngoại hạng Anh đã xây dựng một đế chế giải trí toàn cầu trong thời đại của chúng ta, cách mà nó đã duy trì được tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc, và những gì mà nó sẵn sàng đem ra đánh đổi để tiếp tục tiến về phía trước.

Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Lao động

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