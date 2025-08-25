STARLUX Airlines mở tuyến bay mới từ Đài Bắc đến Arizona

Hãng hàng không 5 sao đầu tiên từ Đài Loan khai thác đường bay thẳng kết nối châu Á và Phoenix (Arizona). Vé đã chính thức mở bán với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.

Không lâu sau khi ra mắt điểm đến thứ 4 tại Mỹ là Ontario, hãng hàng không cao cấp STARLUX Airlines có trụ sở tại Đài Loan tiếp tục công bố khai thác đường bay thẳng từ Đài Bắc đến điểm đến thứ 5 tại Mỹ - Phoenix (Arizona), từ ngày 15/1. Vé cho tuyến bay mới Phoenix - Đài Bắc đã chính thức mở bán. Đây sẽ là hãng hàng không Đài Loan đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên có đường bay thẳng từ châu Á đến bang Arizona.

STARLUX Airlines ra mắt điểm đến thứ 5 tại Mỹ là Phoenix (Arizona).

Phoenix - thành phố lớn thứ 5 tại Mỹ - đang có sự phát triển mạnh mẽ về du lịch và kinh tế. Trong bối cảnh hệ sinh thái công nghệ tại địa phương ngày càng mở rộng, STARLUX tận dụng cơ hội này để mở rộng mạng lưới tại Bắc Mỹ, tăng cường kết nối giữa châu Á và Bắc Mỹ, mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện.

Đường bay sẽ được khai thác bằng dòng máy bay thân rộng thế hệ mới Airbus A350, với tần suất 3 chuyến/tuần và dự kiến tăng lên 4 chuyến/tuần từ tháng 3/2026.

Lịch trình cụ thể đường bay kết nối châu Á và Bắc Mỹ.

Hiện tại, STARLUX đang khai thác 9 chuyến bay/tuần giữa Los Angeles và Đài Bắc, bay hàng ngày giữa San Francisco, Seattle và Đài Bắc, 4 chuyến/tuần đến Ontario (California). Với việc không ngừng mở rộng mạng lưới tại Bắc Mỹ, hành khách có thêm nhiều lựa chọn kết nối linh hoạt từ các thành phố lớn tại Mỹ đến châu Á thông qua trung tâm trung chuyển tại Đài Bắc.

Ngay sau khi công bố đường bay thẳng mới từ Phoenix (Arizona) đến Đài Bắc, STARLUX Airlines tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng khác với thông tin chính thức về mối quan hệ hợp tác cùng American Airlines. Hợp tác mang đến cho hành khách của cả 2 hãng khả năng kết nối tiện lợi hơn giữa Bắc Mỹ, Đài Bắc và châu Á, trong đó có Việt Nam.

Với việc khai thác đường bay Đài Bắc - Phoenix, STARLUX Airlines và American Airlines sẽ thiết lập mạng lưới kết nối liền mạch.

Với quan hệ hợp tác liên tuyến (interline) vừa được thiết lập, hành khách có thể đặt hành trình kết hợp trên cùng một vé và làm thủ tục hành lý xuyên suốt từ các điểm trong mạng lưới nội địa rộng lớn của American Airlines đến tuyến xuyên Thái Bình Dương và châu Á của STARLUX. Hành khách giờ đây dễ dàng bay đến Việt Nam - trung chuyển qua Đài Bắc - từ New York, Philadelphia, Boston, Chicago, Charlotte, Miami, Dallas-Fort Worth, Mexico City và nhiều địa điểm khác.

Với việc khai thác đường bay Đài Bắc - Phoenix, STARLUX Airlines và American Airlines sẽ thiết lập mạng lưới kết nối liền mạch. Là trung tâm trung chuyển chiến lược của American Airlines tại khu vực tây nam nước Mỹ, Phoenix đóng vai trò chiến lược trong việc mở rộng khả năng tiếp cận đến các thành phố lớn trên toàn nước xứ sở cờ hoa. Nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách, STARLUX đã tối ưu lịch bay đến Phoenix để phù hợp với chuyến bay nối chuyến của American Airlines đến các điểm đến trọng yếu như New York, Philadelphia, Chicago, Charlotte, Miami, Dallas, Las Vegas và nhiều thành phố khác.

Cụ thể, chuyến bay JX026 từ Đài Bắc đến Phoenix sẽ hạ cánh lúc 17h40 (giờ địa phương), giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đến hơn 40 điểm đến nội địa thông qua American Airlines. Ở chiều ngược lại, chuyến bay JX025 từ Phoenix về Đài Bắc khởi hành lúc 22h45, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách từ hơn 60 thành phố tại Mỹ bay đến Phoenix trên các chuyến bay của American Airlines và tiếp tục hành trình cùng STARLUX về Đài Bắc.

“Hợp tác cùng American Airlines sẽ mở rộng đáng kể khả năng kết nối tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho hành khách từ Việt Nam cũng như toàn khu vực châu Á,” ông Glenn Chai, CEO STARLUX Airlines, nhấn mạnh.

Hành khách có thể đặt vé cho tuyến bay mới đến Phoenix thông qua các đại lý du lịch hoặc website chính thức của STARLUX.