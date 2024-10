Sporting kiên quyết giữ Amorim trước sức ép từ Man Utd

Manchester United ra sức thuyết phục Sporting cho phép Amorim nhậm chức sớm sau khi sẵn sàng trả 8,3 triệu bảng phá hợp đồng của HLV 39 tuổi này. Tuy nhiên, Sporting quyết tâm để Amorim dẫn dắt đội trong các trận gặp Estrela vào ngày 2/11, Manchester City tại Champions League (6/11) và Braga (11/11).

Được biết, Amorim cũng muốn tôn trọng cam kết với Sporting và tránh gây xáo trộn cho đội bóng trước loạt trận quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu mọi thủ tục hoàn tất, Amorim sẽ chỉ chính thức ra mắt tại Man Utd trong trận đấu gặp Ipswich Town vào ngày 24/11.

Sự rời đi của Amorim, nếu xảy ra, không chỉ gây áp lực cho Sporting mà còn khiến nhiều cầu thủ của đội bóng này cảm thấy không hài lòng. Theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, một số cầu thủ cảm thấy thất vọng khi HLV của họ chia tay CLB chỉ sau 9 vòng đấu tại giải quốc nội mùa này.

Manchester United hiện muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng có thể phải kiên nhẫn chờ đợi thêm. Omar Berrada, Giám đốc Điều hành của Man Utd và là người dẫn đầu trong nỗ lực ký hợp đồng với Amorim, đã có mặt tại Old Trafford vào rạng sáng 31/10 (giờ Hà Nội) để theo dõi trận đấu đầu tiên của đội kể từ khi Erik ten Hag bị sa thải. Ruud van Nistelrooy tạm thời đảm nhận vị trí HLV trong trận gặp Leicester City tại Carabao Cup.

Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà vào ngày 3/11, tiếp đó là PAOK Salonika ở Europa League và Leicester ở Premier League. Nhiều khả năng Van Nistelrooy sẽ tiếp tục dẫn dắt đội cho đến khi thỏa thuận với Amorim được hoàn tất.

Sau chiến thắng 3-1 của Sporting trước Nacional ở tứ kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha hôm 30/10, Amorim giữ thái độ thận trọng và cho biết không muốn “tạo thêm ồn ào”. “Mọi người đều biết rõ tình hình. Tôi sẽ có mặt ở buổi tập vào ngày thứ tư để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Estrela da Amadora vào cuối tuần”, ông chia sẻ.

