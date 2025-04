Southampton rớt hạng - lời nguyền hay hệ quả của bóng đá hiện đại?

Sau thất bại 1-3 trước Tottenham ở vòng 31 Premier League hôm 6/4, họ mới giành được vỏn vẹn 10 điểm và đang đứng trước nguy cơ san bằng - hoặc thậm chí phá vỡ - kỷ lục điểm số thấp nhất lịch sử mà Derby County thiết lập ở mùa giải 2007/08 (11 điểm). Một mùa bóng bi thảm đang kéo dài, khiến không ít người đặt ra câu hỏi.

Điều gì đã xảy ra với đội bóng từng được mệnh danh là "lò đào tạo vàng" của nước Anh?

Một trong những nguyên nhân được nhiều người nhắc đến là việc Southampton lựa chọn và kiên nhẫn với HLV Russell Martin. Dù ông từng thành công với lối chơi kiểm soát bóng ở Championship, khi bước lên sân chơi khắc nghiệt như Premier League, mọi hạn chế đều nhanh chóng bộc lộ. Thay vì xoay chuyển tình thế, đội bóng lại tiếp tục rơi tự do và không tạo được bất kỳ điểm nhấn nào.

Chiến lược chuyển nhượng của Southampton cũng là một thất bại rõ rệt. Những bản hợp đồng mới không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi các trụ cột dần sa sút hoặc mất động lực. Cựu binh không gánh được đội, tân binh thì chưa thể hòa nhập.

Southampton mùa này thi đấu rời rạc, thiếu ý tưởng và gần như mất phương hướng sau mỗi bàn thua. Tinh thần chiến đấu - thứ từng làm nên bản sắc của "The Saints" - dường như đã bị bào mòn hoàn toàn.

Giới chuyên môn cũng nhấn mạnh đến yếu tố khách quan: khoảng cách giữa Premier League và Championship ngày càng trở nên mênh mông. Việc thăng hạng đã khó, nhưng trụ lại được tại giải đấu số một nước Anh còn khắc nghiệt hơn gấp bội.

Premier League không còn là mảnh đất cho những phép màu. Các đội bóng thăng hạng muốn tồn tại cần có chiến lược dài hơi, nguồn lực tài chính đủ mạnh và một bộ máy vận hành hiệu quả.

Southampton, dù là một cái tên quen thuộc tại Premier League nhiều năm qua, đã không thể đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu đó. Từ ban lãnh đạo đến đội hình, tất cả đều bộc lộ dấu hiệu của sự lạc hậu và yếu kém trong việc thích nghi với thời cuộc.

Tuy nhiên, có một giả thuyết khác - kỳ lạ nhưng đầy thú vị - vẫn đang được người hâm mộ truyền tai nhau: lời nguyền từ khu chôn cất người Saxon, nơi sân vận động St Mary’s được xây dựng.

Trước khi sân vận động được khánh thành vào năm 2001, khu vực này từng là một phần của Hamwic - thị trấn buôn bán sầm uất từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 9. Theo các tài liệu khảo cổ học từ Wessex Archaeology, đây là nơi chứa nhiều hài cốt nguyên vẹn và tro cốt hỏa táng, cùng với dấu tích nghề thủ công, vũ khí và hệ thống vệ sinh cực kỳ kém. Các nhà nghiên cứu mô tả Hamwic là một khu định cư ô nhiễm, mất vệ sinh, nơi bệnh tật lây lan là điều không thể tránh khỏi.

Ngay từ thời điểm khánh thành, nhiều người đã lo ngại rằng vị trí của sân vận động có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm linh. Thậm chí, từng có lời đồn rằng một nhóm công nhân là fan của Portsmouth - kình địch cùng vùng - đã chôn áo đấu của đội họ dưới mặt sân để gieo rắc “vận xui”. Khi đó, Chủ tịch Rupert Lowe đã mời đại diện của nhiều tôn giáo đến “ban phước” cho sân.

Thế nhưng điều đó không ngăn được chuỗi trận thất vọng: Southampton phải chờ đến trận thứ 7 mới giành được chiến thắng đầu tiên tại St Mary’s. Dư luận gọi đây là “lời nguyền St Mary’s”, và dù sau đó đội bóng từng có những mùa giải thăng hoa, những dấu hiệu xui xẻo vẫn luôn bám lấy họ mỗi khi gặp khủng hoảng.

Theo Duncan Holley - sử gia của CLB - mùa bóng năm nay là thời kỳ tồi tệ nhất lịch sử Southampton. “Chúng tôi đã coi như xuống hạng từ Giáng sinh. Điều đau lòng là chẳng ai thấy được sự phản kháng từ đội bóng này”, ông chia sẻ. “Ngày xưa dù có vật lộn trụ hạng suốt thập niên 90, chúng tôi vẫn có Matt Le Tissier - một ngôi sao có thể xoay chuyển tình thế trong khoảnh khắc. Bây giờ thì chẳng còn ai làm được điều đó nữa”.

Holley cũng cho rằng việc đổ lỗi cho “lời nguyền” là điều dễ hiểu, bởi St Mary’s được xây dựng ở trung tâm thành phố - khu vực vốn dĩ là di chỉ lịch sử lâu đời. “Khó mà xây dựng một công trình nào ở đây mà không đụng đến tàn tích Saxon”, ông nói thêm.

Sự chuyển giao từ sân The Dell sang St Mary’s từng được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng theo nhiều CĐV trung thành, sự thay đổi này đi kèm với mất mát về bản sắc.

The Dell nhỏ bé nhưng luôn cháy rực lửa - nơi mỗi trận đấu là một cuộc chiến sống còn. St Mary’s rộng rãi hơn, hiện đại hơn, nhưng bầu không khí ấy không còn. Mỗi thất bại giờ đây lại khiến khán đài thêm lạnh lẽo và hoài nghi.

Việc Southampton xuống hạng mùa này không gây bất ngờ. Nó phản ánh những lỗ hổng tích tụ nhiều năm, là kết quả của chiến lược sai lầm, bộ máy yếu kém và một tập thể đánh mất khát khao. Dù có muốn tin vào lời nguyền Saxon hay không, thì sự thật vẫn còn đó: bóng đá hiện đại không dành cho những kẻ dậm chân tại chỗ.

Mùa giải khép lại với vết nhơ lịch sử, nhưng cũng là cơ hội để Southampton nhìn lại và tái thiết từ đống đổ nát. Hamwic ngày xưa từng là nơi giao thương nhộn nhịp - có thể một ngày nào đó, chính vùng đất này sẽ lại chứng kiến một sự hồi sinh, nếu như CLB biết cách vượt qua chính mình.

