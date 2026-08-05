Soobin nâng cấp chất lượng trình diễn như thế nào?

Màn xuất hiện trên mô hình sư tử khổng lồ cùng set diễn được đầu tư quy mô và loạt bản hit giúp Soobin khuấy động sân khấu OCB30 Osunfest.

Thời gian qua, toàn bộ màn trình diễn của Soobin được đăng tải trọn bộ trên YouTube, khiến khán giả như sống lại khoảnh khắc của đêm sự kiện. Và ít ai biết, đằng sau điểm nhấn The Playah là lần bắt tay đầu tiên giữa nam ca sĩ và một đơn vị sáng tạo quốc tế, góp phần tạo nên sân khấu mang đậm dấu ấn K-Pop.

Sân khấu tổng thể chỉn chu

Ngay từ phần mở màn, Soobin khiến cả không gian bùng nổ khi bước ra trên mô hình sư tử khổng lồ. Diện mạo chỉn chu, thần thái làm chủ sân khấu cùng hiệu ứng ánh sáng tạo nên màn chào sân ấn tượng. Hàng nghìn chiếc điện thoại đã đồng loạt giơ lên ghi lại khoảnh khắc này.

Soobin bước ra trên mô hình sư tử khổng lồ.

Phong thái tự tin của nam ca sĩ “all-rounder” nhận về cơn mưa lời khen. Anh liên tục biến hóa qua nhiều màu sắc âm nhạc. Từ sâu lắng với Xin đừng lặng im đến bùng nổ với bản hit, kết hợp vũ đạo mạnh mẽ cùng dàn vũ công, Soobin đều làm chủ sân khấu một cách mượt mà.

Phong thái trình diễn tự tin của Soobin.

Phần sân khấu trong hầu hết set diễn của Soobin được Zeit Media dàn dựng dưới sự chỉ đạo của tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung, mang đến tổng thể trình diễn đồng bộ và chỉn chu về thị giác. Từng nhịp đèn LED đến hiệu ứng sân khấu được tổng đạo diễn và ê-kíp tính toán, góp phần nâng tầm trải nghiệm và tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Mô hình sư tử tại khoảnh khắc Soobin mở màn cũng được tổng đạo diễn tính toán để mang đến trải nghiệm đẳng cấp.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng.

Bên cạnh đó, tâm điểm khiến khán giả chú ý là tiết mục The Playah. Để tạo sự độc bản cho tiết mục đinh, Soobin bắt tay cùng Moonhwa - ê-kíp sáng tạo và chỉ đạo trình diễn hàng đầu ở Hàn Quốc. Chính màn kết hợp ăn ý giữa giọng hát nội lực và vũ đạo của Soobin, cùng tư duy dàn dựng Kpop từ Moonhwa mang đến màn trình diễn thăng hoa và đạt chuẩn quốc tế.

Giải mã profile của Moonhwa

Sự xuất hiện của Moonhwa tại sự kiện âm nhạc Việt Nam gây tò mò cho giới thưởng thức. Đây là ê kíp sáng tạo nghệ thuật đình đám đến từ Hàn Quốc, chuyên cung cấp giải pháp dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật cho ngành công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới.

Năng lực của Moonhwa được thể hiện qua danh sách đối tác trải dài từ tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc đến nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu. Đơn vị này từng góp mặt trong quá trình dàn dựng nhiều sân khấu của Jungkook, J-Hope (BTS), IU, Jay Park và các nhóm nhạc như Twice, Seventeen, Stray Kids, aespa, EXO hay BabyMonster. Việc mời ê-kíp quốc tế bắt tay vào dàn dựng riêng cho tiết mục tại Việt Nam không chỉ chứng tỏ độ "chịu chi", mà còn khẳng định tầm nhìn nghệ thuật nghiêm túc, tiên phong mang chuẩn mực trình diễn đỉnh cao về phục vụ khán giả của Soobin.

Tiết mục The Playah để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Thực tế, để đổi lấy vài phút tỏa sáng trên sân khấu The Playah, Soobin trải qua quá trình tập luyện cường độ cao và khắt khe cùng chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc.

Thông qua hợp tác với Moonhwa, Soobin khẳng định vị thế và sự đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc.

Từ thảo luận ý tưởng, xây dựng đường dây kịch bản và tinh chỉnh từng nhịp vũ đạo trên sân khấu thực tế, tất cả được phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp Moonhwa và phía Việt Nam. Mọi khâu sản xuất đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy chuẩn trình diễn của thần tượng Kpop quốc tế, đảm bảo sự mạch lạc và bùng nổ cảm xúc.

Khép lại đêm diễn trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, Soobin một lần nữa khẳng định sức hút cùng tư duy làm nghề nghiêm túc. Màn hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam và ê-kíp Moonhwa đến từ Hàn Quốc với tiết mục tại OCB30 Osunfest không chỉ tạo điểm sáng bùng nổ, mà còn mở ra kỳ vọng mới cho sân khấu Vpop trở nên chuyên và đẳng cấp hơn, tiệm cận quốc tế trong tương lai.

Độc giả có thể xem màn trình diễn của nam ca sĩ ở sân khấu Osunfest tại đây.