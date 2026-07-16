Binz, Soobin và dàn sao SpaceSpeakers đem 'siêu concert' đến Las Vegas

SpaceSpeakers vừa tạo nên cú hích khi mang Kosmik Live Concert 2026 sang Mỹ vào ngày 4-5/7.

Đây không chỉ là cột mốc kỷ niệm 15 năm làm nghề của nhóm, mà còn là “phát súng” mở màn cho chiến lược bước ra thị trường toàn cầu sau hơn một thập kỷ định hình dòng nhạc rap, hip hop tại Việt Nam.

Với thời lượng hơn 6 tiếng cho 2 đêm diễn, chương trình mang đến hơn 30 tiết mục được dàn dựng công phu. Hệ thống kịch bản do đạo diễn Kiên Ứng xây dựng được chia thành 3 chương - quá khứ, hiện tại và tương lai - nhằm tái hiện lịch sử phát triển của nhóm kể từ khi thành lập.

Hành trình 15 năm được kể bằng âm nhạc

Phần đầu chương trình đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng nguyên bản của SpaceSpeakers. Giai điệu SS Swag, Yêu 5, Hương ngọc lan, Beautiful girl hay Phía sau một cô gái lần lượt vang lên, khơi gợi khoảng trời thanh xuân của người nghe.

Kosmik Live Concert 2026 tổ chức vào ngày 4-5/7 tại Las Vegas (Mỹ).

Nếu Rhymastic và Kimmese giữ lửa tinh thần underground sơ khai qua SS Swag, thì những bản hit của Soobin, Cường Seven hay các thành viên khác gợi nhớ hành trình từ sân khấu nhỏ của cộng đồng underground đến vị thế hiện nay trong làng nhạc Việt.

Các nghệ sĩ của SpaceSpeakers trình diễn trên sân khấu.

Nếu phần đầu là câu chuyện về những ngày khởi đầu, thì phần giữa chương trình phản ánh vị thế hiện tại của SpaceSpeakers. Những bản hit gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ trong nhiều năm gần đây được trình diễn như Gene, Bigcityboi, Hit me up, Cao gót, Beautiful Monster, Hạng thương gia cùng nhiều màn kết hợp giữa nghệ sĩ SpaceSpeakers và khách mời.

Các tiết mục được kết nối bằng hệ thống sân khấu đa lớp cùng hiệu ứng ánh sáng, khói, lửa và confetti, tạo bữa tiệc nghe nhìn, chuyển động liên tục về mặt thị giác.

Đồng hành cùng đội hình chủ lực là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt như DJ Mie, Lil Wuyn, 16 Typh, Xuân Nghi, Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Kay Trần và Andree Right Hand. Họ mang đến màn kết hợp đa màu sắc cùng dàn nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers tại xứ sở giải trí Las Vegas.

Đêm diễn với đội hình các thành viên của SpaceSpeakers cùng dàn khách mời, tái hiện tinh thần Brotherhood sau 15 năm gắn kết.

Thông điệp "From local to global" xuất hiện xuyên suốt chương trình như lời khẳng định về tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần với khán giả quốc tế. Việc lựa chọn Las Vegas làm điểm đến đầu tiên cho cột mốc 15 năm cũng được xem là bước đi mang tính biểu tượng trong hành trình mở rộng hoạt động ra ngoài Việt Nam.

Từ tổ đội hip hop đến biểu tượng của nhạc Việt

Kosmik Live Concert 2026 cũng là dịp để khán giả nhìn lại hành trình 15 năm của SpaceSpeakers.

Ý tưởng về SpaceSpeakers được Touliver nhen nhóm từ năm 2010 và chính thức hình thành vào năm 2011. Ban đầu, đây chỉ là nhóm bạn trẻ cùng chia sẻ niềm đam mê với hip hop, rap và nhạc điện tử. Trong bối cảnh dòng nhạc này vẫn chủ yếu tồn tại trong cộng đồng underground, SpaceSpeakers lựa chọn hướng đi khác: Kết hợp tinh thần tự do của underground với tư duy sản xuất hiện đại và khả năng tiếp cận đại chúng.

Từ những thành viên đầu tiên như Touliver, Triple D, JustaTee, Kimmese, Soobin, Rhymastic hay Kiên Ứng, SpaceSpeakers dần phát triển thành hệ sinh thái âm nhạc hoàn chỉnh. Hiện nay, đội hình tập thể gồm Touliver, SlimV, Soobin, Binz, Rhymastic, Kiên Ứng, Cường Seven và dàn nghệ sĩ - producer trẻ như APJ, Monotape, Kriss Ngo, tổ đội FIRSTGENE (bao gồm: LEZII, BIKAY, StillaD, Wishty Eazy và SUGI).

Các thành viên trong tổ đội của SpaceSpeaker.

Điểm khác biệt của SpaceSpeakers nằm ở sự hội tụ của nhiều vai trò sáng tạo trong cùng tập thể. Từ producer, rapper, ca sĩ đến đạo diễn hình ảnh, mỗi cá nhân góp phần vào quá trình phát triển sản phẩm âm nhạc - từ ý tưởng ban đầu đến cách câu chuyện ấy được thể hiện qua âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm của khán giả. Chính sự đồng hành giữa các mảnh ghép giúp SpaceSpeakers xây dựng dấu ấn riêng trong cách làm nhạc và kể câu chuyện của mình suốt 15 năm qua.

Các thành viên SpaceSpeakers ghi dấu ấn qua nhiều chương trình giải trí lớn như The Remix, Rap Việt, Anh trai vượt ngàn chông gai hay Tân binh toàn năng. Không chỉ xuất hiện với vai trò nghệ sĩ, họ còn tham gia với tư cách giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất, huấn luyện viên và cố vấn chuyên môn.

Mở ra chương mới sau Las Vegas

Đứng sau Kosmik Live Concert 2026 là Giám đốc âm nhạc Touliver và Đạo diễn sân khấu Kiên Ứng. Khép lại đêm diễn cuối cùng, Soobin, Binz và Rhymastic cùng xuất hiện trong Freaky Squad trước khi toàn bộ nghệ sĩ bước lên sân khấu thể hiện Nguyên team đi vào hết.

Sau dấu mốc tại Las Vegas, hành trình Kosmik Live Concert sẽ trở về Hà Nội - nơi chứng kiến những ngày đầu tiên của SpaceSpeakers cách đây 15 năm. Chương tiếp theo của Kosmik hứa hẹn mang đến trải nghiệm đặc biệt, đánh dấu hành trình trở về của tập thể tại nơi mọi thứ bắt đầu.

Thông tin về nghệ sĩ, sân khấu và vé sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Độc giả có thể theo dõi trên fanpage SpaceSpeakers hoặc SS Label để cập nhật thông tin mới nhất.