Sony thắng lớn nhờ PS5

Nhu cầu tăng cao giúp doanh số máy chơi game PS5 trong năm nay vượt mặt Xbox và Nintendo Switch.

Máy chơi game PlayStation 5 Slim (trên) và PlayStation 5 đời đầu. Ảnh: The Verge.

Ngày 20/12, Sony cho biết đã bán được 50 triệu máy PlayStation 5 (PS5) sau 161 tuần ra mắt. Để so sánh, PS4 mất 160 tuần để đạt doanh số tương đương.

Theo FT, thành công của PS5 cho thấy Sony đã vượt qua thời kỳ thiếu nguồn cung diễn ra từ cuối 2020 đến đầu năm nay.

Eric Lempel, Phó chủ tịch Sony Interactive Entertainment, dự đoán doanh số cả vòng đời của PS5 sẽ vượt qua PS4. Hệ máy chơi game cũ (ra mắt năm 2013) của công ty Nhật Bản có doanh số hơn 117 triệu chiếc.

"Nhu cầu với PS5 trong năm nay rất cao", Lempel khẳng định.

Theo hãng nghiên cứu Ampere Analysis, thị trường console (bao gồm máy chơi game, phần mềm và dịch vụ) có thể tăng trưởng 7,2% trong năm nay, đạt doanh thu 60,9 tỷ USD .

Doanh số PS5 trong năm dự kiến đạt 22,5 triệu chiếc, tăng 65% so với năm ngoái. Để so sánh, doanh số Xbox Series S và X dự kiến chỉ khoảng 7,6 triệu, giảm 15% so với 2022.

Doanh số các hệ máy chơi game từ năm 2020 đến nay (ước tính). Ảnh: FT.

Trong khi Microsoft gây chú ý nhờ thâu tóm thành công hãng game Activision Blizzard, thị phần máy chơi game của công ty này trong năm 2023 chỉ xếp thứ 3, bởi Nintendo Switch có doanh số ước tính 16,4 triệu chiếc.

"Nhu cầu bị dồn nén rất cao (với PS5), do đó khi nguồn cung dồi dào trở lại, Sony đã phá vỡ mọi kỷ lục trong quý I", Piers Harding-Rolls, trưởng bộ phận nghiên cứu game tại Ampere Analysis, nhấn mạnh.

Trong khi đó, Microsoft gặp một số vấn đề nguồn cung cho mẫu Xbox Series X trong nửa đầu năm. Các tựa game độc quyền như Redfall hay Halo Infinite cũng không thành công như mong đợi.

Carolina Milanesi, nhà phân tích tại Creative Strategies, nhận định chênh lệch doanh số phần cứng giữa Sony và Microsoft cho thấy sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của công ty Mỹ.

"Sony rất quan tâm đến doanh số phần cứng, nhưng với góc nhìn của Microsoft, họ tập trung hơn vào dịch vụ", bà Milanesi nhận định.

Ví dụ, người dùng Xbox có thể đăng ký Game Pass, trả tiền mỗi tháng để chơi hàng trăm game trên Xbox, máy tính Windows hoặc stream đến thiết bị khác.

Không chỉ nguồn cung phần cứng, đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tiến độ phát triển game. Dù vậy, các studio vẫn nỗ lực ra mắt nhiều tựa game quan trọng vào năm nay, bao gồm Baldur's Gate 3, Diablo IV hay Hogwarts Legacy.

Marvel's Spider-Man 2 được phát hành độc quyền trên PS5 từ cuối tháng 10. Ảnh: Insomniac Games.

"Cách chúng ta nhìn thị trường và khi tiếp cận người tiêu dùng, rất nhiều người chờ đợi một tựa game hoành tráng để quyết định sở hữu máy chơi game tiếp theo", Lempel cho biết. Ông nhấn mạnh các game như Marvel's Spider-Man 2 là chất xúc tác khiến nhiều game thủ chọn mua PS5.

Đợt giảm giá Black Friday giúp doanh thu PlayStation trong tháng 11/2023 đạt mốc cao nhất từ trước đến nay. Các mẫu phụ kiện mới như bộ điều khiển Access hay Portal cũng có doanh số tốt.

Tuy nhiên, kính thực tế ảo PlayStation VR2 bán khá chậm. Lempel thừa nhận đây là danh mục gặp nhiều thách thức, nhưng khẳng định Sony vẫn tiếp tục phát triển phần cứng và game VR.