Công viên xanh ngay trước ngưỡng cửa giúp thói quen rèn luyện thể chất và thư giãn diễn ra tự nhiên mỗi ngày, đưa giá trị thiên nhiên vào từng trải nghiệm sống.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng sống phụ thuộc vào hạ tầng, tiện ích lẫn khả năng cân bằng giữa nhịp sống năng động và nhu cầu gắn kết với thiên nhiên. Không gian sống giá trị cần giúp cư dân vừa duy trì nhịp sinh hoạt tích cực, vừa có khoảng lặng tái tạo năng lượng.

Khi dạo bộ trong công viên trở thành thói quen thường nhật

Trong tiêu chí chọn nơi an cư, khoảng cách đến công viên thường ít được chú ý hơn diện tích hay tiện ích nội khu, dù đây là yếu tố quyết định mức độ gắn kết của cư dân với thiên nhiên. Mảng xanh lớn nhưng quá xa khó trở thành điểm đến thường xuyên. Ngược lại, khi chỉ cách vài phút đi bộ, thiên nhiên dễ dàng hòa vào nhịp sống mỗi ngày.

Công viên gần nhà giúp cư dân dễ dàng hình thành thói quen rèn luyện thể chất. Ảnh: Gamuda Land.

Mối liên hệ này được cụ thể hóa qua quy tắc 3-30-300 của nhà nghiên cứu lâm nghiệp đô thị Cecil Konijnendijk. Theo đó, không gian sống đạt chuẩn cần giúp cư dân nhìn thấy ít nhất 3 cây xanh từ cửa sổ, có 30% độ che phủ tán cây toàn khu và tiếp cận công viên chất lượng trong bán kính 300 m. Khảo sát công bố năm 2025 trên tạp chí Environment International với gần 181.000 người tại Hà Lan ghi nhận chỉ 16,4% cư dân đạt 3 chỉ số trên, trong đó nhóm đáp ứng chuẩn 3-30-300 có mức độ vận động thể chất cao hơn.

Từ sức khỏe cá nhân đến sự gắn kết cộng đồng

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận tác động tích cực của môi trường sinh thái lên sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu công bố năm 2026 theo dõi hơn 265.000 người tại Anh trong khoảng 10 năm cho thấy người sống ở khu vực nhiều mảng xanh có nguy cơ trầm cảm thấp hơn, một phần nhờ giấc ngủ được cải thiện. Báo cáo năm 2025 trên Tạp chí Health & Place cũng ghi nhận môi trường sống gần thiên nhiên giúp giảm cảm giác cô đơn.

Công viên còn đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhiều thế hệ. Người cao tuổi có lối đi bộ quanh hồ vào buổi sớm để duy trì thể lực và gặp gỡ bạn bè. Người đi làm có thể dạo bộ sau giờ tan sở để giải tỏa áp lực, trong khi trẻ nhỏ có thêm không gian vận động ngoài trời thay vì dành phần lớn thời gian bên thiết bị điện tử. Cuối tuần, công viên là điểm hẹn kết nối cả gia đình.

Không gian xanh góp phần thúc đẩy giao tiếp, kết nối tình cảm giữa thành viên trong gia đình. Ảnh: Gamuda Land.

Khi đó, thiên nhiên không còn là điểm đến để cư dân thỉnh thoảng ghé thăm mà là một phần của trải nghiệm sống thường nhật, nhờ sự gắn kết giữa không gian sống, cảnh quan sinh thái và hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Sống cùng nhịp thở thiên nhiên tại các dự án của Gamuda Land

Để giá trị sức khỏe phát huy bền vững, thiên nhiên cần gắn liền với môi trường sống. Đây là triết lý Gamuda Land theo đuổi nhất quán tại nhiều thị trường.

Tại Jade Hills (Malaysia), khu đô thị Gamuda Gardens được quy hoạch gắn với hệ thống 5 hồ nước và công viên Central Park, tạo mạng lưới không gian xanh cho hoạt động sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng. Tại thành phố lớn, định hướng này vẫn được giữ vững, khi khu căn hộ GEM Residences (Singapore) dành tới 45% diện tích cho cảnh quan, còn dự án 75 London Wall được tái phát triển, giữ lại khoảng 89% kết cấu ban đầu và hướng đến chứng nhận BREEAM Outstanding về hiệu quả môi trường.

Khu đô thị Gamuda Gardens gắn với hệ thống 5 hồ nước và công viên Central Park. Ảnh: Gamuda Berhad.

Tại Hà Nội, Gamuda Land hiện thực hóa triết lý này qua Gamuda City - tổ hợp đô thị 323 ha kết nối trực tiếp với công viên Yên Sở, đóng vai trò “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu. Trong tổng thể đó, Central Park là dự án tiếp theo kế thừa lợi thế kết nối này, mang đến không gian nơi thiên nhiên hiện diện trong trải nghiệm sống hàng ngày của cư dân.

Môi trường sống sinh thái mang đến không gian thư thái, năng lượng tích cực cho cư dân. Ảnh: Gamuda Land.

Khi công viên gắn liền với nơi an cư, cư dân có cơ hội tận hưởng sự cân bằng, thư thái và năng lượng tích cực mỗi ngày.