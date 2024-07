Sống tốt trên những chuyến bay đường dài

Các chuyến bay kéo dài từ 8 tiếng trở lên được coi là chuyến bay dài; hơn 16 tiếng được xếp vào dạng chuyến bay siêu dài.

Hành trình từ New York (Mỹ) đến Singapore mất đến 18 tiếng 50 phủ bay thẳng; từ Perth (Australia) đến London (Anh) cũng tốn đến 17 tiếng 45 phút bay liên tục, theo The New York Times.

Qantas Airways, hãng hàng không quốc gia Australia, có kế hoạch khai thác 2 chuyến bay thẳng dài hơn 20 tiếng từ Sydney đến London và Sydney đến New York vào năm 2025.

Đối với hành khách, việc bay ở độ cao 35.000 feet trong thời gian dài không mấy dễ chịu bởi độ ẩm không khí trong cabin giảm, chênh lệch múi giờ, không gian hẹp...

Dưới đây là một số gợi ý hữu ích giúp bạn sống tốt trên chuyến bay đường dài:

Lên kế hoạch

Bạn có thể sẽ phải ký gửi hành lý, vì vậy hành lý xách tay cần cần được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho hành trình dài. Hãy suy nghĩ trước về những vật dụng có thể giúp bạn giải trí trong quá trình bay.

Bạn cần chuẩn bị sẵn quần áo thay (nếu có điểm dừng, bạn có thể tìm thấy phòng tắm ở sân bay), bàn chải đánh răng, kem đánh răng trong hành lý xách tay để đảm bảo cơ thể luôn thoải mái trong suốt hành trình. Lưu ý, bạn nên chọn những bộ quần áo có chất liệu và kiểu dáng thoải mái.

Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị một đôi tất bó để chống sưng chân do nhiều giờ không vận động.

Ngủ nhiều nhất có thể

Bạn hãy làm mọi cách để có thể ngủ trên máy bay nhiều nhất. Một số du khách sử dụng thuốc an thần, trong khi số khác chọn dùng kính che mắt và tai nghe chống ồn, đồng thời giảm ánh sáng trong cabin. Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị một chiếc gối chữ U hỗ trợ cổ khi ngủ.

Chuẩn bị sẵn các trò giải trí

Bạn cần lên kế hoạch để lấp đầy thời gian còn lại trên máy bay. Tải một bộ truyện 10 tập hay một bộ phim truyền hình với thời lượng dài là những cách hữu ích. Hoặc bạn có thể xem trước trên web của hãng hàng không để biết những chương trình giải trí nào sẽ có trên chuyến bay của bạn.

Ngoài ra, có thể mang theo một cuốn sách hoặc tải sẵn một số trò chơi trên điện thoại, iPad và đừng quên mang theo sạc dự phòng.

Bổ sung nước liên tục

Không khí trên máy bay cực kỳ khô, vì vậy bạn hãy mang theo kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi, thuốc nhỏ mắt và bình xịt mũi. Tránh uống rượu và nên uống nhiều nước nhất có thể trong suốt chuyến bay.

Tốt nhất nên mang theo chai nước rỗng của riêng bạn rồi đổ đầy tại sân bay sau khi làm xong thủ tục hải quan. Cũng có thể chuẩn bị vitamin dạng bột hoặc chất điện giải để thêm vào nước, giúp tránh tình trạng cơ thể bị mất nước.

Vận động

Trên chuyến bay dài, nhiều người thích chỗ ngồi cạnh lối đi để có thể thể đứng dậy thường xuyên mà không làm phiền người ngồi cạnh. Trước khi đặt vé, bạn hãy nghiên cứu cách bố trí và kiểu máy bay trên các trang web để tìm chỗ để chân rộng nhất.

Nghĩ trước về điểm đến cuối cùng

Điều quan trọng nhất là bạn không bao giờ được ngủ tiếp nếu hạ cánh vào ban ngày. Điều đó sẽ giúp bạn khắc phục một chút về việc chênh lệch múi giờ.