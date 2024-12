Song Mino bị điều tra

Việc Song Mino (WINNER) xuất ngũ có thể bị hủy bỏ dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát.

Ngày 26/12, Chosun đưa tin Cục Quản lý Nhân lực Quân sự đã đề nghị sở cảnh sát Mapo (Hàn Quốc) mở cuộc điều tra Song Mino về cáo buộc lơ là nghĩa vụ quân sự. Sau khi xem xét yêu cầu của Cục, lực lượng chức năng tuyên bố có kế hoạch xác định xem nam ca sĩ có vi phạm Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự hay không.

Thành viên nhóm WINNER bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo từ ngày 24/3/2023. Đến ngày 17/12, Dispatch tố nghệ sĩ bỏ bê quân sự, được cấp trên bao che, làm giả hồ sơ chấm công.

Cụ thể, tờ báo cho biết vào ngày 30/10, Song Mino du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm. Tuy nhiên, khi trở về, anh không xuất hiện tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo. Cũng theo Dispatch, từ tháng 3, Song Mino chuyển đến làm việc tại cơ sở này dưới sự quản lý của người phụ trách tên L. Kể từ đó xuất hiện nhiều cáo buộc Song Mino thường xuyên vắng mặt, không thực hiện đúng trách nhiệm.

"Song Mino bị nghi đã nhận được đãi ngộ đặc biệt, đi làm bằng siêu xe do mắc chứng rối loạn hoảng sợ và khó thích nghi với người quản lý mới", Chosun dẫn lời nguồn tin.

Song Mino bị tố bỏ bê nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Naver x Dispatch.

Trước ồn ào này, công ty quản lý Song Mino, YG Entertainment, phản hồi: "Rất khó để xác nhận thông tin chi tiết về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của nghệ sĩ. Tuy nhiên, lý do Song Mino nghỉ ốm là do kéo dài thời gian điều trị y tế theo đúng quy định".

Theo Star News, Song Mino đã xuất ngũ vào ngày 23/12, đúng như lịch trình. Mặc dù vậy, Cục Quản lý Nhân lực Quân đội cho biết việc xuất ngũ có thể bị hủy bỏ dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát và có thể Song Mino phải tái nhập ngũ.

Song Mino sinh năm 1993, là rapper kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc, được biết đến với tư cách thành viên nhóm WINNER. Anh từng tham gia chương trình do Mnet sản xuất là Show me the money mùa 4.Với danh hiệu á quân, Mino đã chứng tỏ khả năng rap tốt.