Sống lại 'tuổi thơ lắm chuyện buồn cười' ở thập niên 80

Cuốn sách "Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười" là tự truyện đầu tay của Jang Kều - một gương mặt quen thuộc trong các hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Jang Kều (tên thật là Phạm Thị Hương Giang) là gương mặt quen thuộc trong giới hoạt động xã hội tại Việt Nam. Chị là người sáng lập, Chủ tịch Quỹ Sống, chị cũng là người khởi xướng những dự án cộng đồng nổi bật như Nhà Chống Lũ, Hạnh Phúc Xanh, River Ơi…

Với hơn một thập kỷ gắn bó trong các hoạt động xã hội và truyền cảm hứng, Jang Kều không chỉ tạo dấu ấn bởi khả năng kết nối cộng đồng mà còn bởi những chia sẻ giàu cảm xúc về ký ức, con người và thiên nhiên.

Cuốn sách Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười là tự truyện của Jang Kều, được chị ấp ủ suốt 11 năm. Cơ duyên bắt đầu từ những mẩu chuyện chị viết rải rác chia sẻ trên Facebook, rồi ngắt quãng, nối tiếp cho đến cuối năm 2024 mới hoàn thiện. Tháng 9, tác phẩm chính thức phát hành toàn quốc, một “kỷ lục viết lâu” mà chính tác giả cũng dí dỏm nhắc lại.

Cuốn sách Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười. Ảnh: Thái Hà Books.

Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười là những ký ức “vừa cười vừa thương” về tuổi thơ ở làng quê Hưng Yên: những lần trốn ngủ trưa, hái trộm hoa quả, buổi học “marketing đầu đời ở chợ quê”, hay kỷ niệm “đái dầm giữa lớp” vì quá mải tò mò với thiên nhiên.

Trong từng trang viết, bạn đọc sẽ bắt gặp đủ đầy chất nghịch ngợm khiến bật cười, chất thơ từ cánh đồng, bờ đê, quả táo, con diều, chất đời từ những lần té ngã, chịu phạt rồi đứng lên, và cả chất yêu thương từ bà ngoại, cha mẹ, thầy cô, thiên nhiên. Cuốn sách không chỉ đem lại tiếng cười mà còn gợi nhắc dịu dàng rằng: ký ức tuổi thơ chính là cầu nối để cha mẹ kể lại cho con, để cả gia đình cùng trò chuyện, cười chung và nuôi dưỡng tình yêu thương.

Kể chuyện tuổi thơ để kết nối với con trai

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt sách, tác giả cho biết cuốn sách ra đời bởi chị muốn kết nối sâu hơn với con trai Taka. Chị muốn gửi gắm lại những ký ức tuổi thơ hạnh phúc của mình cho con. Thông qua quá trình chia sẻ này, Jang Kều hy vọng hai thế hệ sẽ thấu hiểu nhau hơn, đồng thời khuyến khích các bố mẹ làm điều tương tự với con mình.

Cuốn sách chứa nhiều ký ức tuổi thơ của tác giả - mà có thể nói đã đóng vai trò quan trọng định hình Jang Kều mà cộng đồng biết tới ngày nay. Một hình ảnh nổi bật trong ký ức đó là người bà - người chăm sóc tác giả từ tấm bé. Khi Jang Kều còn nhỏ, bà thường dạy dỗ chị bằng ca dao tục ngữ, khiến chị cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống mềm mại, dễ chịu hơn.

Không chỉ vậy, bà ngoại là người dạy cho Jang Kều bài học về tự do và ước mơ, đồng thời dạy cho chị tập luyện sự dũng cảm trước nỗi sợ. "Bà nói cứ làm đi, không được thì làm lại, hoặc nghĩ ra điều hay ho hơn để làm", Jang Kều chia sẻ về bà. Nhờ tuổi thơ được bà dạy dỗ, Jang Kều lớn lên và luôn kiên định, tập trung hết lòng cho các dự án xã hội - một công việc cần nhiều sự dũng cảm.

Toàn bộ nhuận bút từ Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười sẽ được tác giả dành tặng cho dự án Reo Vang Bình Minh - một dự án của Quỹ Sống và nghệ sĩ Piano Trang Trịnh, dành cho trẻ em vùng lũ.