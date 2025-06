Song Kang, V khoe cơ bắp gây sốt

V vừa khoe ảnh chụp chung với Song Kang. Trong hình, 2 diễn viên khoe cơ bắp cùng thân hình săn chắc.

Ngày 9/6, tờ Sports Chosun đưa tin V đăng tấm ảnh chụp cùng Song Kang lên trang cá nhân. Trong hình, hai ngôi sao xuất hiện tại phòng gym và khoe thân hình cơ bắp ấn tượng sau thời gian rèn luyện trong quân đội.

V và Song Kang hiện tại có cơ bắp săn chắc hơn hẳn so với trước khi nhập ngũ. Hình ảnh của họ khiến người hâm mộ bất ngờ.

Ảnh chụp chung gây chú ý của Song Kang và V. Ảnh: @thv.

Trong một bức ảnh khác, V được nhìn thấy đang ngồi uống rượu cùng đạo diễn Park Chan Wook, người nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh tầm cỡ như The Vengeance Trilogy, The Handmaiden và Decision to Leave. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội suy đoán việc V gặp gỡ đạo diễn nổi tiếng có thể báo hiệu anh sắp trở lại với phim ảnh.

V từng ra mắt với vai Hansung trong Hwarang: The Poet Warrior Youth và được khen ngợi nhờ khả năng nhập vai tự nhiên. Kể từ đó, anh nhiều lần bày tỏ mong muốn thử sức thêm với diễn xuấ. Do đó, việc nam ca sĩ gặp gỡ một trong những đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc như Park Chan Wook càng làm tăng kỳ vọng về một vai diễn lớn sau khi xuất ngũ.

V nhập ngũ ngày 11/12/2023, phục vụ trong Đơn vị Đặc nhiệm Cảnh sát Quân sự thuộc Quân đoàn 2 và chính thức xuất ngũ ngày 10/6. Trong thời gian tại ngũ, anh được thăng cấp trung sĩ và nhận Military Police Excellence Award dù từng gặp chấn thương. Trưởng nhóm RM cũng xuất ngũ cùng ngày 10/6, trong khi Jimin và Jungkook hoàn thành nghĩa vụ vào ngày 11/6.

Suga do chấn thương vai trước đó nhập ngũ với vai trò nhân viên dịch vụ xã hội và xuất ngũ vào 21/6. Jin và J-Hope đã hoàn thành nghĩa vụ lần lượt vào tháng 6 và tháng 10/2024.

Với việc cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong tháng 6/2025, BTS đang chuẩn bị cho màn tái hợp được người hâm mộ mong chờ. Theo thông báo từ HYBE, nhóm dự kiến trở lại với các hoạt động chung vào cuối năm hoặc đầu năm 2026.