Song Joong Ki có con thứ 2

Trưa 8/7, tờ Newsen đưa tin công ty quản lý của Song Joong Ki, Hijim Studio, xác nhận vợ của nam diễn viên là Katy Louise Saunders đang mang thai con thứ 2. Tuy nhiên, công ty chưa tiết lộ thông tin cụ thể cũng như tình hình sức khỏe hiện tại của bà xã Song Joong Ki.

Song Joong Ki nảy sinh mối quan hệ lãng mạn với Katy Louise Saunders sau khi 2 người gặp gỡ thông qua một người quen vào năm 2021. Cả hai công khai yêu nhau vào tháng 12/2022 và công bố tin kết hôn đồng thời mang thai vào 2023.

Hai người đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2023. Katy Louise Saunders sinh con ở quê nhà Rome, Italy và suốt thời gian đó, Song Joong Ki luôn ở bên chăm sóc vợ con. Khi chào đón con đầu lòng, nam diễn viên bày tỏ: “Đây là món quà quý giá nhất đến với vợ chồng tôi. Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là tạo dựng một gia đình hạnh phúc".

Thời gian qua, vợ chồng Song Joong Ki nhiều lần được phát hiện cùng nhau đi du lịch. Tháng 4, tờ Newsis đưa tin vợ chồng Song Joong Ki, Katy Louise Saunders cùng con trai du lịch Nhật Bản.

Song Joong Ki cũng trở lại với bộ phim Tên tôi là Loh Kiwan kể về tình yêu giữa người đàn ông đào tẩu khỏi Triều Tiên, Kiwan (Song Joong Ki đảm nhận) và cô gái lang thang Marie (Choi Seong Eun). Phim truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu và nó có thể nảy nở ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên, phim bị chê về kịch bản lẫn diễn xuất của các diễn viên chính.

