Song Joong Ki buồn vì phim bết bát

Sau nửa tháng ra rạp, "Bogota: City of the Lost" kiếm tiền nhỏ giọt, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng. Joong Ki trong buổi giao lưu với khán giả không giấu nổi sự thất vọng.

Ngày 15/1, tờ Nate đưa tin ê-kíp phim Bogota: City of the Lost vừa tổ chức buổi cinetour giao lưu với khán giả, với sự xuất hiện của 2 diễn viên Song Joong Ki và Lee Hee Joon, cùng khách mời đặc biệt Lee Sung Min. Trong sự kiện, Song Joong Ki gây chú ý khi có những chia sẻ xúc động về bộ phim mới.

“Phim ảnh Hàn Quốc đang đối mặt rất nhiều khó khăn khoảng thời gian gần đây. Tôi thực sự biết ơn vì bộ phim của chúng tôi vẫn đang được chiếu tại rạp ngay lúc này. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để quảng bá cho tác phẩm”, nam diễn viên chia sẻ.

Anh nói thêm: “Ngành công nghiệp điện ảnh có rất nhiều thách thức. Nhưng vai trò của chúng tôi là tạo ra nội dung chất lượng có thể an ủi khán giả, khiến họ cười trong những lúc khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho họ. Tôi đang hơi nghẹn ngào. Dù sao cũng cảm ơn mọi người”.

Nam diễn viên sau đó không giấu nổi xúc động và rưng rưng nước mắt.

Cũng trong sự kiện, nam diễn viên Lee Sung Min tiết lộ cảm thấy buồn khi phim mới Bogota: City of the Lost không được người xem quan tâm. “Khi đến đây, tôi thấy đau lòng khi thấy bãi đậu xe trống rỗng. Có vẻ như không nhiều người ra rạp. Chắc hẳn có lý do, nhưng thật khó khăn cho các diễn viên khi chứng kiến điều đó. Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”, nam diễn viên phát biểu.

Song Joong Ki tại buổi cinetour giao lưu với khán giả.

Lấy bối cảnh năm 1997, Bogota: City of the Lost kể về Kuk Hee (do Song Jong Ki đảm nhận), người đến Bogotá, Colombia để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, anh vướng vào mối quan hệ với Soo Young (Lee Hee Jun đảm nhận) và Park Byeong Jang (Kwon Hae Hyo), những nhân vật quyền lực trong cộng đồng người Hàn Quốc ở Bogota.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bogota: City of the Lost đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng. Trong tuần mở màn, phim mới bán được hơn 330 nghìn đầu vé, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp doanh thu sau 2 phim đã phát hành trước đó là Cáp Nhĩ Tân và Firefighters. Tới nay, sau hơn nửa tháng phát hành, bộ phim có Song Joong Ki mới dắt túi 2,5 triệu USD .

Theo Newsen, đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Song Joong Ki trong lĩnh vực điện ảnh. Trước đó, bộ phim Đường cùng mà anh đảm nhận vai chính ra mắt hồi tháng 10/2023 cũng chỉ thu hút được 260.000 lượt người xem, rời rạp với thành tích bết bát.