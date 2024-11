Song Jae Rim để lại thư tuyệt mệnh

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của Song Jae Rim tại nhà riêng của nam diễn viên. Cơ quan chức năng không thấy dấu hiệu của việc anh bị sát hại.

Chiều tối 12/11, tờ Star News Korea đưa tin cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh dài 2 trang A4 của nam diễn viên Song Jae Rim tại nhà riêng. Nội dung lá thư chưa được hé lộ. Sở cảnh sát Seongdong ở Seoul nói thêm với Newsis họ chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc nạn nhân bị sát hại.

Trưa 12/11, một người bạn có hẹn ăn trưa cùng Song Jae Rim tới nhà nam diễn viên rồi phát hiện anh đã qua đời nên gọi điện báo cảnh sát.

Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39. Ảnh: Xports News.

Theo News1, hiện tại, khán giả rất bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên qua đời. "Thật buồn vì anh ấy vẫn còn trẻ", "Tôi xem nhiều vở nhạc kịch của anh ấy trước đây, nhưng không thể tin được chuyện vừa xảy ra", "Chuyện gì đang xảy ra khi anh ấy mới ở tuổi 39 vậy?", "Thật sốc", "Tôi không thể tin được vì thông tin này quá đột ngột”, News1 trích đăng bình luận của khán giả.

Trong khi đó, các đồng nghiệp cũng rất sốc khi nhận tin tức về Song Jae Rim. Nam diễn viên Park Ho San đăng một bức ảnh chụp cùng Song Jae Rim kèm theo lời nhắn: “Tôi phát điên mất rồi Jae Rim. Tôi không thể tin được. Tôi xin lỗi vì không thể liên lạc và chăm sóc cho bạn". Phát thanh viên Byeon Ki Soo cũng để lại bình luận chia buồn dưới bài đăng của Park Ho San.

Chiều 12/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39. Tang lễ của nam diễn viên được tổ chức tại Nhà tang lễ Yeouido St. Mary lúc 12h ngày 14/11.

Song Jae Rim sinh năm 1985, là diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động từ năm 2009 thông qua bộ phim The Actresses. Kể từ đó anh tham gia nhiều dự án phim mới, nổi tiếng là Secret Garden, Mặt trăng ôm mặt trời, Big Man, Secret Love… Song Jae Rim đặc biệt nổi tiếng thông qua chương trình về chủ đề hẹn hò We Got Married cùng nữ diễn viên Kim So Eun.

Dự án điện ảnh mới nhất của anh là Good Morning phát hành từ năm 2022. Trong khi đó, ở mảng truyền hình, nam diễn viên vừa trở lại với bộ phim Queen Woo.