Song Jae Rim trước khi mất ở tuổi 39

Song Jae Rim đặc biệt nổi tiếng thông qua chương trình về chủ đề hẹn hò We Got Married cùng nữ diễn viên Kim So Eun. Ở chương trình đó, Song Jae Rim được yêu mến bởi sự chân thành, nhẹ nhàng, luôn chăm sóc Kim So Eun. We Got Married là chương trình thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thông qua chương trình, 2 ngôi sao sẽ đóng giả là vợ chồng và trải qua cuộc sống tân hôn giả. Nhờ chương trình này, Song Jae Rim có lượng fan đông đảo. Ảnh: Star1, Top Star News.