'Sống động mọi chuyển động' tại sự kiện ra mắt Oppo Reno16 series 5G

Reno16 series 5G có thiết kế mặt lưng “Hành tinh 3D” và “Đuôi kỳ lân”, bên cạnh đa dạng lựa chọn màu sắc trắng, đen, tím đen, tím nhạt. Máy được trang bị vi xử lý đến MediaTek Dimensity 8550 Super, pin lớn đến 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80 W. Hệ điều hành ColorOS 16 tiếp tục được trang bị để tối ưu khả năng vận hành AI đa nhiệm, nổi bật với tính năng Dịch menu AI, Quản lý hóa đơn AI... Đây cũng là lần đầu tiên phím bấm vật lý AI Snap Key mở lối tắt tới Không gian tinh thần (AI Mind Space) được tích hợp trên smartphone thuộc dòng Reno. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu tính năng kết nối hai tai nghe Bluetooth cùng lúc, song song việc ra mắt bộ đôi Oppo Enco Air5 và Air5s, cho trải nghiệm xem phim, nghe nhạc cùng bạn bè thêm đắm chìm.