Sơn Tùng muốn hợp tác với Lisa

Sơn Tùng cho biết Lisa tài năng và đạt được nhiều thành tựu. Lý do khác khiến anh muốn hợp tác với thành viên BlackPink là cả 2 đều ở Đông Nam Á.

Sơn Tùng vừa có cuộc phỏng vấn với ​​Genius. Trong đó, khi được hỏi về nghệ sĩ quốc tế muốn hợp tác, giọng ca Em của ngày hôm qua trả lời là Lisa.

Cụ thể, anh cho biết: “Thành thật mà nói, có rất nhiều nghệ sĩ tài năng mà tôi muốn hợp tác trên khắp thế giới. Thật khó để chọn ra chỉ một người, nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ chọn Lisa của BlackPink. Cô ấy thực sự tài năng. Không thể phủ nhận những thành tựu cô ấy đã đạt được trong sự nghiệp âm nhạc. Thêm vào đó, có một lý do quan trọng nhất khiến tôi muốn hợp tác với cô ấy: Cả hai đều đến từ Đông Nam Á”.

Sơn Tùng chia sẻ về việc muốn hợp tác với Lisa. Ảnh: FBNV, Lalalalisa_m.

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc và những dự định sắp tới. Nam ca sĩ cho biết sản phẩm vừa phát hành mang tên Come My Way giống bước đầu tiên của anh trên sân khấu quốc tế về mặt chuyên môn. Theo anh, hành trình tiến ra thị trường quốc tế khó khăn và dài hơi. Và điều khiến Sơn Tùng tự hào nhất trong giai đoạn hiện tại của sự nghiệp là đã dám bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa và cống hiến hết mình để đi theo con đường riêng mà không chút do dự.

Anh cho biết: “Đối với tôi, Come My Way không chỉ đơn thuần là một bài hát và việc hợp tác với Tyga, người mang một nửa dòng máu Việt Nam, càng làm cho nó thêm ý nghĩa. Thành thật mà nói, chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu và tôi thậm chí không nhớ mình đã muốn hợp tác với anh ấy bao nhiêu lần rồi. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã thành hiện thực trong năm nay. Thật sự cảm giác như định mệnh vậy”.

Theo giọng ca sinh năm 1994, sau lần hợp tác với Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh và được khán giả đón nhận, anh mới nghiêm túc nghĩ đến việc có nên đưa âm nhạc của bản thân ra toàn cầu hay không.

“Kể từ đó, câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí tôi. Và tôi không muốn nó chỉ mãi là một câu hỏi nữa. Tôi muốn tìm ra câu trả lời, và đó là lý do tôi quyết định thực hiện Come My Way. Bài hát hợp tác với Snoop Dogg đóng vai trò rất quan trọng trong tầm nhìn âm nhạc và trong chương hiện tại của hành trình âm nhạc của tôi. Nó giúp tôi nhận ra mình muốn đưa sự nghiệp âm nhạc lên một tầm cao mới như thế nào”, ca sĩ chia sẻ.

Tiếp đó, khi được hỏi: “Có điều gì về Việt Nam hay âm nhạc Việt mà bạn muốn chia sẻ với thế giới không?”, nam ca sĩ chia sẻ anh sinh ra và lớn lên ở miền Bắc cùng những bài hát ru của mẹ, nghe nhạc dân ca truyền thống Việt Nam. Vì vậy, cách hát của anh chịu ảnh hưởng một phần từ điều đó. Đó là điều anh thực sự muốn chia sẻ với thế giới thông qua âm nhạc và thể hiện nó theo cách riêng.