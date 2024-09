Sơn La di chuyển gần 140 người dân bản Nà Chà

Các lực lượng đã di chuyển 22 hộ dân với gần 110 nhân khẩu lên lán ở tạm, 26 nhân khẩu của 8 hộ khác đã đến ở ghép với các gia đình tại nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La tham quan khu ở tạm của nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN.

Sau những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, tại bản Nà Chà, xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La đã xảy ra tình trạng sạt lở đất và xuất hiện thêm nhiều vết nứt ở nền nhà của 14 hộ dân, 1 nhà văn hóa, 1 lớp học mầm non, 1 trường tiểu học.

Tại nơi người dân bản Nà Chà sinh sống là khu vực có khe suối chảy qua, sau mưa bão đã xảy ra 3 điểm sạt lở, xuất hiện thêm nhiều vết nứt.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, huyện Mường La đã khẩn trương huy động 300 cán bộ, chiến sỹ Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các đoàn thể của huyện, xã Pi Toong và nhân dân trong bản cùng chung tay dựng lán trại, hỗ trợ di chuyển khẩn cấp các hộ dân đến vị trí an toàn.

Các lực lượng đã di chuyển 22 hộ dân với gần 110 nhân khẩu lên lán ở tạm, 26 nhân khẩu của 8 hộ khác đã đến ở ghép với các gia đình ở nơi an toàn.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng bản Nà Chà Sồng A Cư chia sẻ, nhân dân trong bản chủ yếu thuộc hộ nghèo, đời sống còn rất khó khăn. Những trận bão vừa qua đã gây mưa lớn kéo dài, sạt lở, có thêm các vết nứt tại nhiều nhà ở nên người dân rất lo lắng. Được các cấp, ngành, lực lượng chức năng quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giúp đỡ làm lán ở tạm, di chuyển tài sản và tiếp tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm nên nhân dân cũng yên tâm hơn.

Đông đảo các lực lượng chung tay làm phòng học cho một lớp Mầm non và Trường Tiểu học tại nơi ở tạm. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN.

Các lực lượng đã bố trí, làm các lán ở tạm, 2 bếp cộng đồng cho người dân, lắp đặt hệ thống điện thắp sáng, bồn chứa nước, kéo ống dẫn để đảm bảo nước sinh hoạt, phun thuốc khử trùng khu vực di chuyển người dân đến ở tạm, đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Các lực lượng còn chung tay làm lớp học mầm non và tiểu học bằng tre luồng, lợp bạt, có bàn ghế, bảng để thầy, cô giáo, các em học sinh có thể học tập ngay tại khu ở tạm, không phải đi lại vất vả, nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Vũ Hoàng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường La cho hay, các lực lượng đã tổ chức phối hợp, thiết lập khu vực lán trại tạm, bảo đảm các điều kiện, tạm thời ổn định cuộc sống cho nhân dân của bản. Các lực lượng sẽ tiếp tục khảo sát, rà soát, đánh giá toàn bộ nguy cơ ở bản Nà Chà và một số khu vực lân cận để có các tình huống xử lý tiếp theo.

Nhằm kịp thời ứng phó với thiên tai, sạt lở đất đá, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Sơn La, huyện Mường La thường xuyên có mặt tại bản Nà Chà để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác di chuyển dân và ổn định cuộc sống người dân; đồng thời, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên bà con và các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Có mặt ở hiện trường để khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình tại bản Nà Chà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công yêu cầu các lực lượng ứng trực thường xuyên thông báo, cập nhật tình hình trên loa phát thanh của bản; khi có mưa phải khẩn trương di chuyển toàn bộ người dân, tuyệt đối không để ai ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo tính mạng người dân là trên hết.

Huyện Mường La đang khẩn trương tìm địa điểm, sắp xếp vị trí ở ổn định, lâu dài cho nhân dân. Trong thời gian này, cấp ủy, chính quyền huyện, xã, bản đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo cho học sinh đi học đầy đủ.

