Sol Garden - bản tình ca Nam Âu giữa lòng đất cảng

Giữa lòng Thủy Nguyên (Hải Phòng), Sol Garden hiện lên như một miền Nam Âu, nơi những vòm cửa beige trầm mặc và khoảng trời rực nắng giúp bạn tìm lại nhịp sống thong dong tại nhà.

Người đàn ông đặt ly cà phê xuống, mắt dừng lại trên trang tạp chí trước mặt với hình ảnh một con phố Toscana ngập nắng chiều, tường vàng ố rêu phong, hàng hiên đổ bóng mát dịu dàng. Anh từng đứng đúng góc ấy, năm nào đó ở Florence, cảm giác như thời gian ngừng lại giữa mùi thyme và tiếng chuông nhà thờ xa vọng. Giữa dòng hồi tưởng, chiếc điện thoại rung lên, gọi anh về với công việc và deadline.

Tối đó, khi lái xe qua Thủy Nguyên rộng thênh thang, anh chợt khựng lại trước một hàng cổng compound dài. Phía sau là những khối nhà màu beige trầm mặc với vòm cuốn mềm mại, ban công ngập hoa và lan can sắt uốn lượn tinh xảo. Không phải Italy hay Pháp, nhưng đúng là cảm giác của Florence năm nào, nguyên vẹn ngay giữa lòng thành phố cảng. Anh tắt máy xe. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không vội.

Khi khí chất đất cảng tìm được ngôn ngữ riêng

Người Hải Phòng vốn hào sảng, không thích sự nhỏ nhặt, không hợp với không gian bí bách hay lối đi quanh co. Bởi vậy, trong nhiều thập kỷ, kiến trúc phố thị Hải Phòng vẫn luôn có chút gì đó rộng rãi hơn, đường thẳng hơn, cửa sổ to hơn dù không ai gọi tên bằng một khái niệm rõ ràng.

Bức tranh thiên nhiên ngoài khung cửa như gợi nhắc về một miền thong dong - quãng nghỉ người đàn ông luôn tìm kiếm. Ảnh minh họa.

Thực tế, kiến trúc Nam Âu từng tồn tại tiềm ẩn trong “ADN” của thành phố này từ những năm đầu thế kỷ 20, khi người Pháp đặt chân lên bờ cảng và để lại vài nét châu Âu trên các dãy phố cổ. Khí hậu ven biển, gió mặn, ánh nắng chếch xiên buổi chiều... tất cả đều khiến phong cách Nam Âu trở nên tự nhiên hơn bất kỳ kiến trúc nào khác trên mảnh đất này. Tường nhám màu beige ấm áp không bị nắng làm bạc màu sau vài mùa mưa. Vòm uốn cong mềm mại tạo bóng mát tự nhiên thay vì mái che nhựa gượng gạo. Ban công rộng được thiết kế để đón gió biển thay vì chắn gió. Mái ngói trải dài phản chiếu ánh hoàng hôn hệt như khung cảnh trên những quảng trường ở Provence hay bờ biển Porto.

Những vòm cửa màu beige và hàng hiên ngập nắng tại Sol Garden là nơi thời gian trôi chậm lại. Ảnh phối cảnh dự án.

Sol Garden hiểu điều đó sâu sắc hơn bất kỳ ấn phẩm giấy nào có thể diễn đạt. Thay vì áp đặt một phong cách ngoại nhập khô cứng, nhà thiết kế đã làm điều tinh tế hơn: Tìm ra ngôn ngữ kiến trúc vốn đã thuộc về Hải Phòng nhưng chưa từng được gọi tên. Những khối beige trầm mặc không cố tình nổi bật; chúng nhẹ nhàng hòa vào ánh sáng và hơi thở gió biển. Lan can sắt nghệ thuật không phải đồ trang trí bề ngoài; chúng là ký ức sống của những ban công ở Montpellier, nơi chủ nhân mỗi buổi chiều đứng ngắm phố và để thời gian trôi qua thong dong hơn. Những khung cửa cao tràn sáng không chỉ dẫn ánh nắng vào nhà; chúng mời cả thiên nhiên bước qua ngưỡng cửa mỗi ngày.

Mang nguyên bản Nam Âu về trái tim Thủy Nguyên

Điểm chung của các khu đô thị Nam Âu nổi tiếng thế giới, từ những con hẻm đá cobblestone giữa Lisbon đến quảng trường lộng gió tại Sevilla, không phải nằm ở hình thức mà trong triết lý sống. Kết nối tại đây không được thiết lập bằng công nghệ hay tốc độ, mà bởi không gian: Một chiếc ghế đá dưới tán cây già, một quảng trường nơi người ta dừng lại, một hàng hiên đủ rộng để ngồi trò chuyện khi mặt trời lặn...

Không chỉ là nhà, Sol Garden là nơi nốt Sol hạnh phúc ngân vang giữa triền xanh mát mắt. Ảnh phối cảnh dự án.

Sol Garden truyền tải trọn vẹn triết lý ấy vào từng tầng lớp không gian sống. Hơn 3 ha mảng xanh được tính toán để dù đứng ở bất kỳ góc nào trong compound, cư dân cũng thấy tán lá khi ngước nhìn lên. Những pocket park không phải điểm đến cuối tuần, mà là điểm dừng buổi sáng, nơi người ta ngồi nghe gió một mình trước khi cả nhà thức dậy. Trục phố thương mại dài hơn 1 km không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, mà trở thành “piazza” của Sol Garden, nơi người ta gặp nhau không phải vì có việc, mà bởi đã thành thói quen đẹp.

Có những buổi chiều, ánh nắng đổ nghiêng qua mái ngói ấm áp, nhuộm vàng cả hàng hiên nơi nhóm hàng xóm ngồi trò chuyện bên nhau. Bên kia đường dạo bộ, đám trẻ đạp xe trong tiếng cười giòn tan giữa 2 hàng cây thoáng mát. Đứng nhìn cảnh ấy, khó ai còn nhớ ra mình đang ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), hay đã lạc vào một buổi chiều nào đó giữa Côte d'Azur.

Người đàn ông ấy sau cùng đã cầm lấy chìa khóa. Trước khi bước vào cổng compound, anh nhớ lại câu nói của người bạn dẫn mình đến đây lần đầu: “Ông không cần bay sang châu Âu để sống theo cái cách ông muốn. Ông chỉ cần về đúng nhà”. Anh nhìn lên hàng vòm cổng đổ bóng mát trong buổi chiều vàng ươm, không còn deadline hay những con số, chỉ có tiếng gió xuyên qua tán lá và một câu hỏi duy nhất vang lên mãi trong đầu: Tại sao đến hôm nay anh mới tìm thấy nơi này?

Độc giả truy cập tại đây để nhận tư vấn và sở hữu những căn đẹp nhất trong bộ sưu tập giới hạn Sol Garden.