Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM làm việc với B Ray

Ngày 5/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trả lời câu hỏi của Tri Thức - Znews về ồn ào liên quan đến những phát ngôn sai lệch, thiếu hiểu biết của rapper B Ray (tên thật: Trần Thiện Thanh Bảo) trong quá khứ.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã có buổi làm việc với B Ray.

"Tại buổi làm việc, ông Bảo trình bày sự việc phát ngôn xảy ra từ khoảng thời gian năm 2015, 2016 khi đang ở nước ngoài, do thời điểm đó chưa hiểu một cách đầy đủ nên có phát ngôn lệch lạc. Cơ quan chức năng thông tin thêm, sau khi ông Bảo về Việt Nam đã được các cơ quan mời làm việc nhằm trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan. Sau khi được cơ quan chức năng trao đổi, ông Bảo đã nhận thức được những phát ngôn trước đây của mình là chưa đúng, gây phản cảm, làm cho hình ảnh cá nhân không đẹp trong mắt khán giả; đồng thời chủ động xóa các nội dung đăng tải trên trang cá nhân", đại diện Sở Văn hóa cho biết.

Sau buổi làm việc, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM đã nhắc nhở nghiêm khắc đối với B Ray về việc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với khán giả trong hoạt động trình diễn cũng như ứng xử nơi công cộng, tuân thủ quy định pháp luật và Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật để giữ gìn hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ.

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động, thông tin trên không gian mạng, hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, có biện pháp cụ thể khi phát hiện vấn đề phát sinh.

Thời gian qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội, những phát ngôn sai lệch của B Ray trong quá khứ bị "đào" lại, gây tranh cãi dữ dội.

Vào ngày 27/8, B Ray lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Rapper nói: "B Ray nhận ra rằng mình đã có những suy nghĩ nông nổi dẫn đến các bài viết sai lệch trong quá khứ. Bản thân B Ray ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng với sự xốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Từ khi về Việt Nam, B Ray đã nhận ra những điều mình làm trước đó là không đúng. B Ray đã chủ động làm việc với Công an TP.HCM từ 22/6/2022 để tự nhận những việc làm sai trái trong quá khứ và có hình thức khắc phục rõ ràng".

