Sở TT&TT TP.HCM thông tin hướng xử lý vụ Nam Em livestream

Chiều 22/2, trong buổi họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí, khi được hỏi về ồn ào thời gian qua của Nam Em, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trả lời: “Trong trường hợp của Nam Em, chúng tôi đã ghi nhận, lên kế hoạch và phối hợp với các bên có liên quan để xử lý đúng quy trình, quy định pháp luật".

Ông nói thêm: "Nhân đây chúng tôi xin nhắc lại thông điệp, những người dùng mạng xã hội cũng chính là người hưởng lợi thông tin từ xã hội. Nếu chúng ta đưa lên mạng xã hội thông tin tích cực, chúng ta sẽ đón nhận những điều tốt đẹp. Nếu đưa tin lên tin tiêu cực, lợi dụng điều đó để xúc phạm người khác, chính chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp từ những thông tin tiêu cực”.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết: “Từ góc độ cơ quan quản lý, chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để thu hút dư luận về phía mình bằng những hành vi, phát ngôn lệch chuẩn, vi phạm pháp luật. Ai cũng nghĩ không gian mạng là ảo nhưng hậu quả là thật. Do đó, mỗi người đều nên cư xử văn minh. Đó là điều chúng tôi muốn nói từ sự việc của Nam Em”.

Những ngày qua, Nam Em liên tục livestream gây xôn xao dư luận khi nhắc tới nhiều đồng nghiệp với những thông tin được cho là không tích cực. Tuy ẩn danh, những nội dung trong livestream của Nam Em vẫn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội và gây bàn tán.

Chiều 20/2, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin về việc Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội. Sở đang tìm hiểu và có phản hồi sau.

Tối cùng ngày, trả lời Tri thức - Znews, đại diện của Nam Em cho biết đã cập nhật thông tin từ báo chí về việc Sở lên tiếng nhưng chưa đưa ra phản hồi liên quan vấn đề trên.

Trưa 22/2, Nam Em đăng bài xin lỗi và thừa nhận bản thân không đủ bình tĩnh, có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội.

