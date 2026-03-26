Số tiền 2 triệu USD và lời khai của thuộc cấp cựu Bộ trưởng Y tế

Nắm được thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác minh sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới tiếp cận đoàn công tác và 2 triệu USD sau đó được gửi đi nhưng bị lừa.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Số tiền gây thất thoát, lãng phí bị xác định là 803 tỷ đồng .

Ngoài tội danh trên, các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ" do thỏa thuận "ăn chia" 5% giá trị thanh toán trước thuế với các nhà thầu thi công dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2).

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trước thời điểm bị khởi tố bị can.

Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng (không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng). Còn bị can Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng (không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng).

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai từng nhận 7,5 tỷ đồng từ 2 thuộc cấp nêu trên, nhưng không thỏa thuận và không biết nguồn gốc số tiền nhận. Tuy nhiên, bị can Tiến vẫn 3 lần nộp tổng cộng 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Liên quan, Viện kiểm sát cáo buộc và truy tố bị can Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Cụ thể, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Biết việc này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế và là cựu Kế toán trưởng Ban Y tế trọng điểm) trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ với Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.

Sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2) khiến Nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

Lê Thành Công biết bị can Lê Thanh Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng, nên Công đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu, nhờ vả tiếp cận đoàn kiểm tra. Vài ngày sau, Thiêm gọi điện bảo bị can Thắng đến nhà mình và khi gặp, Thiêm nói đã "nhờ được", nhưng cần 2 triệu USD . Thắng đồng ý và đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm.

Lần thứ nhất, khoảng giữa tháng 9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị được 1 triệu USD , để vào vali hiệu Samsonite và nhờ người đưa đến một nhà hàng trên phố Nguyễn Khắc Cần, trao cho Lê Thanh Thiêm.

Lần thứ 2 là ngày 27/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị 600.000 USD , để vào thùng giấy đựng nước Lavie và đưa đến nhà riêng của Lê Thanh Thiêm cho bị can này.

Lần thứ 3, ngày 29/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng lấy 400.000 USD để vào túi xách hiệu Samsonite và cũng đưa cho Thiêm tại nhà riêng.

Về nguồn gốc số tiền 2 triệu USD , bị can Thắng khai, lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm chưa chi hết, nên gửi tiết kiệm khoảng 28 tỷ đồng . Thắng rút tiền rồi liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung đổi từ tiền đồng sang USD để đưa cho Thiêm.

Quá trình điều tra, có căn cứ xác định Lê Thanh Thiêm nhận của Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD và hứa hẹn sẽ giúp Thắng không bị xử lý do có sai phạm trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2)… Viện Kiểm sát kết luận sau khi nhận tiền, Lê Thanh Thiêm không đưa cho tổ chức, cá nhân nào mà chiếm đoạt hết.

Trước đó, kết luận điều tra vụ án thể hiện, bị can Thiêm khai sau khi nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng đã 2 lần chuyển lại cho ông Nguyễn Quốc Hiệp (Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn) làm việc với Bộ Y tế về các dự án Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) tổng số 1,4 triệu USD để ông Hiệp tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng.

Tuy nhiên, Kết luận điều tra vụ án cho thấy ông Nguyễn Quốc Hiệp bác bỏ lời khai của Nguyễn Chiến Thắng. Ông Hiệp cho hay bản thân là Trưởng Đoàn kiểm tra theo về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đoàn tiến hành kiểm tra đổi với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định và phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nên cung cấp thông tin liên quan để cảnh sát vào cuộc, xử lý theo quy định.

Ông Hiệp khẳng định quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ông không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế. Bản thân cũng không nhận tiền từ Thiêm.

Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa ông Nguyễn Quốc Hiệp và Lê Thanh Thiêm, nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai… Cơ quan tố tụng kết luận Đoàn kiểm tra làm đúng quy định của Đảng. Còn Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào.