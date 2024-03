Số phận mới đáng buồn của quản gia nhà Batman

Cái chết của Alfred Pennyworth vào năm 2018 là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của DC. Nhưng bất ngờ hơn, số phận mới của ông ấy còn gây ra nhiều hệ lụy khác.

Liệu còn điều gì đáng sợ hơn cả cái chết?

Alfred Pennyworth là một phần không thể thiếu trong những câu chuyện về Batman suốt nhiều nhiều thập kỷ qua. Ông không chỉ đóng vai trò là quản gia mà còn giống một người cha, người thầy và đặc biệt là đồng minh thân cận, trung thành tuyệt đối của Người Dơi.

Hơn 80 năm kể từ khi ra mắt, Alfred đã thu hút được sự yêu mến to lớn của người hâm mộ. Chính bởi vậy, cái chết của ông vào năm 2018 trở nên rất tàn khốc. Bản thân DC Comics cũng gặp rất nhiều ý kiến trái chiều bởi quyết định này. Tuy nhiên, số phận mới của người quản gia mẫn cán gần đây đã được hé lộ và nó có thể còn bi thảm hơn cái chết của ông dưới tay Bane.

The Bat-Man: First Knight #1 của nhóm tác giả Dan Jurgens, Mike Perkins và Mike Spicer khởi đầu bằng một bí ẩn chết người. Trong bối cảnh đó, thành phố Gotham hiện lên đen tối hơn, u ám hơn và vẫn đang vật lộn với hậu quả của Thế chiến thứ nhất. Còn ngoài đường phố, một kẻ giết người hàng loạt đang nhắm vào các quan chức thành phố.

Khởi đầu khác lạ

Sẽ thế nào nếu tẩm ảnh hưởng của Alfred bị giảm xuống bằng 0?

Câu chuyện bắt đầu với việc ủy viên Gordon bị các phóng viên bao vây, Bruce, trong tư cách dân sự của mình, đã khéo léo xuất hiện kịp lúc và hỗ trợ ông. Tất nhiên, Gordon phối hợp nhịp nhàng với Bruce để thoát khỏi sự đeo bám. Nhưng ông rất ngạc nhiên khi thấy Bruce tự điều khiển ôtô mà không có lái xe riêng.

Đáp lại thắc mắc này, Bruce chỉ thản nhiên đáp: “Quản gia của gia đình trước đây thường phụ trách việc này nhưng ông ấy đã chuyển đi khi tôi vào đại học. Tôi đã không gặp ông ấy kể từ đó”. Chi tiết này tưởng chừng bình thường nhưng lại mang nhiều hàm nghĩa khác nhau.

Đầu tiên, chia sẻ của Bruce cho thấy cả hai không mấy thân thiết khi Bruce còn trẻ, vì Alfred đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Thứ hai, người quản gia đáng tin cậy ấy đã không có mặt khi Bruce trở thành Người Dơi. Do đó ông không bao giờ đóng vai trò là người bạn tâm giao hay trợ thủ đắc lực của Hiệp sĩ bóng đêm.

Nó cũng đồng nghĩa với việc kết nối mang tính biểu tượng giữa Alfred Pennyworth và Bruce Wayne chưa bao giờ xảy ra, xóa đi một trong những mối quan hệ quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất tới Batman.

Định mệnh này còn bi thảm hơn cả cái chết của Alfred

Alfred Pennyworth đã chết trong Batman #77 vào năm 2018 của Tom King, Tony Daniel và Mikel Janin. Quyết định này đã được đưa ra và gây tranh cãi mạnh mẽ trong giới hâm mộ nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho đội ngũ sáng tạo.

Tác giả Tom King tiết lộ Alfred đáng lẽ không phải chết; nó vốn chỉ là phiên bản tạm thời nhưng bên phía DC đã thúc đẩy nó tồn tại vĩnh viễn. Do đó, người quản gia được yêu thích nhất thế giới đã bị Bane sát hại ngay trước mặt Damian Wayne. Tính đến năm 2024, Alfred Pennyworth vẫn được coi là đã chết trong dòng thời gian chính, bất chấp xu hướng hồi sinh của nhiều nhân vật DC.

Không thể phủ nhận sự đau lòng về cái chết của Alfred trong cốt truyện City of Bane. Nhưng ở một góc độ sâu sắc hơn, số phận của ông trong The Bat-Man: First Knight còn đáng buồn hơn thế.

Trong City of Bane, ông chỉ mất đi trước kẻ thù hùng mạnh; mọi ký ức, thành tựu của người đàn ông này đề được ghi nhớ và trân trọng. Nhưng trong dòng thời gian của The Bat-Man: First Knight, Alfred - nhân vật từng được coi là thành viên then chốt của Bat-Family thậm chí còn không có cơ hội để làm bất cứ điều gì.

Sự thông minh, tinh tế, những câu châm biếm hài hước thâm sâu hay tinh thần của một đồng minh thân cận với Người Dơi đều bốc hơi toàn bộ. Nói cách khác, Alfred mà chúng ta vẫn biết không-tồn-tại. Ở đó chỉ có một Alfred lạ lẫm, xa cách với mọi thành viên Bat-Family.

Không có Alfred, Bruce Wayne không thể trở thành Người Dơi mà độc giả vẫn biết

Trong hầu hết mọi phiên bản của Batman, dù là trong phim, truyện tranh hay chương trình truyền hình, Alfred Pennyworth vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời của Bruce như một mảnh ghép không thể thiếu. Ông ấy đóng vai trò nền tảng trong các chiến dịch của Batman, là hậu phương vững chắc giúp Hiệp sĩ bóng đêm tự tin chiến đấu.

Thậm chí, không chỉ những đóng góp quan trọng về chuyên môn, y tế, hỗ trợ chiến thuật… Alfred còn được nhắc đến nhiều bởi sức ảnh hưởng của mình đối với Bruce. Ông không khác gì một người thầy, người cha, mang đến cho Bruce cảm giác ổn định và nhân văn giữa những nhiệm vụ đầy hỗn loạn, nguy hiểm.

Không có Alfred, không thể có một Bruce như chúng ta từng biết.

Và còn đó những đứa trẻ nhà Batman, từ Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake đến Cassandra Cain, Damian Wayne. Alfred đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình những chiến binh trẻ tuổi, mang đến cho họ sự hỗ trợ và hướng dẫn vững chắc.

Mặc dù The Bat-Man: First Knight tồn tại bên ngoài phần chính, nó vẫn như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự vắng mặt của Alfred. Và với thói quen “giết chết nhân vật để có lý do hồi sinh” của DC Comics, tương lai cho sự trở lại của người quản gia mẫn cán này hoàn toàn là có cơ sở. The Bat-Man: The First Knight giống một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của nhân vật này và những giá trị mà ông mang lại.