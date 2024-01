9 điều chỉ độc giả manga 'One Piece' mới biết về Egghead

Phó đô đốc Garp chắc chắn là một trong những nhân vật mạnh mẽ và được yêu thích nhất của One Piece. Ở độ tuổi của mình, ông vẫn là một chiến binh huyền thoại trong ngành. Trong khi băng Mũ Rơm đang ở trên Egghead, Garp tới Hachinosu để giải cứu Koby - người đang bị băng hải tặc Râu Đen giam giữ. Ông rơi vào tình huống buộc phải chiến đấu với nhiều kẻ địch, bao gồm cả Kuzan - người học trò cũ. Cuộc chiến nổ ra đầy cam go. Garp có thể chống lại sức mạnh Logia của Kuzan bằng Haki. Nhưng thật không may, ông bị đâm khi cố bảo vệ Koby khỏi Shiryu. Garp đã nỗ lực hết mình để giúp Koby và những người khác trốn thoát. Tuy nhiên, ông bị đánh bại trong quá trình này và chưa rõ sống chết ra sao.