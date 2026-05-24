'So kè' sắc vóc dàn WAG tuyển Anh tại World Cup 2026

Dàn WAG của tuyển Anh tại World Cup 2026 đang nhận được nhiều chú ý khi quy tụ hàng loạt gương mặt nổi tiếng, từ người mẫu, ngôi sao mạng xã hội đến doanh nhân và cử nhân luật. Nổi bật nhất trong số này là Megan Pickford (30 tuổi), vợ thủ môn Jordan Pickford. Cô được xem là một trong số nàng WAG đình đám nhất bóng đá Anh. Ảnh: meganpickford_/Instagram.
Megan và Jordan Pickford quen nhau từ thời trung học. Cả hai bắt đầu hẹn hò khi mới 14 tuổi, kết hôn vào tháng 3/2020 và hiện có 3 con. Tháng 6/2022, cặp đôi tổ chức đám cưới lần 2 tại Maldives. Megan còn được các WAG khác gọi là "chị cả" vì thường đứng ra tổ chức các buổi tiệc, gặp mặt trước trận đấu. Ảnh: meganpickford_/Instagram.
Một cái tên khác gây chú ý của dàn WAG Anh là Ashlyn Castro (28 tuổi), bạn gái của tiền vệ Jude Bellingham. Mẫu ảnh kiêm influencer người Mỹ nhiều lần cổ vũ bạn trai trên khán đài cùng với mẹ của anh là bà Denise. Ảnh: ashlyncastro/Instagram.
Ashlyn Castro và Jude Bellingham công khai mối quan hệ vào tháng 1/2025. Cũng trong năm ngoái, người mẫu 28 tuổi từng đáp trả những lời chỉ trích và làm rõ một số tin đồn không chung thủy. "Tôi chỉ có 3 mối quan hệ yêu đương. Tôi cảm thấy khó chịu khi phải nói về đời tư trước ống kính, đặc biệt là khi các bạn tấn công tôi vì những suy nghĩ vô lý của mình", cô nói. Ảnh: BellinghamTV.
Olivia Naylor, vợ trung vệ John Stones, cũng nằm trong nhóm WAG Anh nổi bật. Cô là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, sở hữu học viện đào tạo phun xăm thẩm mỹ và thương hiệu thời trang trẻ em. Olivia và Stones tổ chức đám cưới riêng tư tại Ibiza vào năm 2025 sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: Olivia Naylor/Instagram.
Trong khi đó, Lauren Fryer, bạn gái từ thời trung học của tiền vệ Declan Rice, lại có cuộc sống kín tiếng hơn nhiều WAG khác. Ảnh: Dan Charity/The Sun.
Lauren Fryer và Declan Rice đã bên nhau từ năm 17 tuổi, hiện sống tại London. Tháng 8/2020, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng tên Jude. Trong bài viết gần đây, Declan để lộ hình xăm trên cánh tay có tên Jude, ngày sinh và cung hoàng đạo Sư Tử của cậu bé. Ảnh: Lauren Fryer/Instagram.
Bukayo Saka cùng vị hôn thê Tolami Benson cũng được xem là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất tuyển Anh. Tolami làm việc trong lĩnh vực truyền thông, từng học quan hệ công chúng tại Đại học Birmingham City. Tháng 11/2025, Saka xác nhận đã đính hôn với Benson. Ngôi sao của Arsenal cầu hôn bạn gái trong một khách sạn sang trọng ở London. Ảnh: Tolami Benson/Instagram.
