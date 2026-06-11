Sinh viên săn ưu đãi gửi hàng khi về quê nghỉ hè

Hành lý, tư trang và quà tặng không còn là nỗi lo của sinh viên khi về quê. Ứng dụng giao hàng J&T Express trở thành giải pháp tiết kiệm thời gian và mang đến ưu đãi thiết thực.

Kết thúc năm học cũng là thời điểm nhu cầu của sinh viên gửi đồ dùng cá nhân và quà tặng từ các thành phố lớn về quê tăng đáng kể.

Nhu cầu gửi hàng cá nhân tăng cao dịp hè

Việc di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa hay máy bay khiến sinh viên gặp khó khăn khi phải mang theo nhiều hành lý, đặc biệt là bạn học tập xa nhà.

Song, những trở ngại đó không còn là vấn đề quá lớn với Gen Z - những công dân số đã quen tối ưu hóa cuộc sống qua màn hình điện thoại. Với họ, cảnh mang vác hành lý ra bến xe đông đúc trong ngày hè không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vì chấp nhận sự bất tiện, nhiều bạn trẻ chuyển sang giải pháp vận chuyển thông minh, nơi công nghệ đứng ra giải quyết chỉ bằng vài cú chạm.

Ứng dụng giao hàng cá nhân mang đến dịch vụ gửi đồ nhanh chóng trong mùa hè.

Xu hướng tiêu dùng này được thúc đẩy bởi sự phát triển của các nền tảng giao hàng, tiêu biểu như ứng dụng giao hàng cá nhân J&T Express. Sở hữu giao diện thiết kế tối giản, dễ sử dụng, người dùng có thể hoàn tất thủ tục tạo đơn chỉ với vài thao tác ngay tại nhà. Từ nhập thông tin, lựa chọn thời gian lấy hàng đến xác nhận đơn gửi -tất cả được thực hiện trên cùng giao diện.

Đối với sinh viên, nhóm người dùng thường phải cân đối chi tiêu, việc hệ thống hiển thị trước cước phí vận chuyển giúp họ chủ động hơn khi tính toán ngân sách và giải quyết rào cản tâm lý lo ngại về chi phí phát sinh.

Ngoài ra, với tính năng theo dõi đơn theo thời gian thực, khách hàng sẽ nắm tiến trình vận chuyển mà không mất thời gian liên hệ tra cứu.

Hội nhóm trực tuyến trở thành cầu nối người dùng

Điểm giúp ứng dụng giao hàng cá nhân của J&T Express trở thành lựa chọn của nhiều sinh viên trong mùa bế giảng là dịch vụ shipper đến tận nơi lấy hàng miễn phí chỉ từ một đơn. Qua đó, người dùng không phải tự mang thùng đồ cồng kềnh ra bưu cục hay bến xe trong giai đoạn cao điểm về quê. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển, mà còn giảm bớt rủi ro như thất lạc, nhầm lẫn hoặc hư hỏng đồ đạc trong quá trình vận chuyển qua nhiều điểm trung chuyển.

Người dùng chia sẻ trải nghiệm sử dụng dịch vụ &T Express. Ảnh chụp từ fanpage.

Theo chia sẻ của người dùng Thanh Trúc, ứng dụng không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình gửi hàng, mà còn giúp người gửi và người nhận chủ động sắp xếp thời gian. Thay vì phụ thuộc vào lịch trình của các phương thức vận chuyển truyền thống, việc tạo đơn và nhận hàng được thực hiện linh hoạt theo nhu cầu của mỗi bên.

Chính nhờ sự tiện ích, ứng dụng giao hàng cá nhân J&T Express dần quen thuộc với sinh viên - nhóm khách hàng thường xuyên kết nối và trao đổi thông tin qua hội nhóm trên mạng xã hội.

Trâm Anh, sinh viên năm ba tại TP.HCM, biết đến ứng dụng J&T Express thông qua mã giới thiệu được chia sẻ trong nhóm diễn đàn sinh viên trên Facebook. Sinh viên này cũng biết đến chương trình ưu đãi "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" được J&T Express triển khai trong tháng 6. Theo đó, người dùng mới đăng ký tài khoản thành công thông qua mã giới thiệu có thể nhận voucher giảm cước phí vận chuyển.

"Trước khi về quê, tôi cần gửi sách và quà mua ở thành phố về cho gia đình. Tôi tải ứng dụng khi thấy bạn trong nhóm chia sẻ mã giới thiệu. Nhờ vậy, tôi nhận voucher giảm 50% cước phí cho đơn hàng đầu tiên”, Trâm Anh chia sẻ.

Chia sẻ tiện ích, nhận thêm ưu đãi

Để khuyến khích người dùng lan tỏa trải nghiệm, chương trình ưu đãi "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" của J&T Express cho phép người dùng chia sẻ đường dẫn, mã giới thiệu hoặc mã QR tới bạn bè thông qua nền tảng nhắn tin và mạng xã hội.

Hoàng Hải, sinh viên năm nhất tại TP.HCM, cho biết điều khiến anh muốn giới thiệu ứng dụng cho bạn bè là vì cơ chế ưu đãi cho cả hai. "Bạn tôi nhận bộ voucher giảm cước phí với tổng giá trị 100.000 đồng, còn tôi ngoài voucher giảm phí vận chuyển cũng có cơ hội nhận phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng khi đạt các mốc mời thành công 3-10 người dùng mới. Với sinh viên, những ưu đãi này khá hữu ích vì giúp tiết kiệm một khoản chi phí trong dịp nghỉ hè", Hải chia sẻ.

Nhiều người biết đến giải pháp gửi hàng tiện lợi nhờ được giới thiệu.

Trong bối cảnh sinh viên ngày càng gắn kết trên môi trường số, những dịch vụ đáp ứng nhu cầu thường lan truyền nhanh chóng thông qua trải nghiệm thực tế. Với nền tảng giao hàng như ứng dụng giao hàng cá nhân của J&T Express, việc chia sẻ dịch vụ không chỉ dừng ở nhu cầu cá nhân, mà còn trở thành một phần trong thói quen kết nối giữa bạn bè, người thân và nhóm trực tuyến. Nhiều bạn trẻ chủ động giới thiệu giải pháp tiện lợi này trong hội nhóm học tập, ký túc xá hay đồng hương. Đặc biệt, cả người giới thiệu lẫn người được giới thiệu đều có thể nhận thêm chương trình ưu đãi đi kèm.