Sinh vật biển làm khó tàu ở Hormuz

Hà, vẹm, nghêu, tảo cùng nhiều loài động thực vật khác đang bám kín hàng trăm tàu chở dầu cỡ lớn neo đậu tại Vịnh Ba Tư suốt nhiều tháng qua.

Tàu thuyền neo đậu trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

“4 tháng không hoạt động có thể khiến rất nhiều thứ kinh khủng bám đầy dưới đáy tàu. Trong ngành hàng hải, đây không phải chuyện lạ", ông Derek Hamm, làm việc tại công ty Obsessive Compulsive Divers chuyên cung cấp dịch vụ làm sạch đáy tàu ở bang Florida (Mỹ), nhận định.

Để các con tàu có thể hoạt động trở lại bình thường, toàn bộ số sinh vật này phải được loại bỏ bởi những đội thợ lặn chuyên thực hiện công việc làm sạch đáy tàu.

Hiện tượng sinh vật biển bám vào thân tàu gây ra hệ quả phức tạp. Những tàu chở dầu mắc kẹt tại eo biển Hormuz sẽ chưa thể khởi hành cho đến khi loại bỏ hết các sinh vật bám dưới đáy.

Các siêu tàu chở dầu có chiều dài hơn 300 m và chiều ngang khoảng 45 m. Điều đó đồng nghĩa mỗi con tàu có khoảng 14.000 m2 diện tích đáy cần được làm sạch. Một nhóm gồm 5-6 thợ lặn sẽ phải mất khoảng 4-5 giờ, sử dụng dụng cụ cạo bằng tay và máy phun áp lực để loại bỏ toàn bộ sinh vật bám dưới đáy tàu.

Chân vịt cũng là bộ phận mất nhiều công sức xử lý, trong nhiều trường hợp, chúng phải được tháo rời, làm sạch rồi lắp lại. Nếu sinh vật biển phát triển quá dày trên chân vịt, chúng có thể khiến bộ phận này hoạt động kém hiệu quả. Sinh vật biển cũng rất thích cư trú trong các van hút nước, làm hỏng hệ thống làm mát của tàu.

Đối với tàu biển, khi sinh vật biển bám dày đặc dưới thân tàu, khả năng vận hành của tàu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, khiến tàu tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn, chi phí vận hành tăng mạnh, đặc biệt với các chuyến vận chuyển dầu kéo dài hàng nghìn km từ Trung Đông sang châu Á.

Theo ông Neil Roberts, chuyên gia tại Lloyd's Market Association - tổ chức cung cấp thông tin chuyên môn kỹ thuật cho hoạt động bảo hiểm hàng hải, nhiên liệu chiếm khoảng 50% chi phí vận hành của một con tàu. Việc gia tăng chi phí nhiên liệu luôn là vấn đề lớn.

Nhu cầu tăng làm sạch đáy tàu tăng đột biến tại vịnh Ba Tư đã khiến các đội làm sạch đáy tàu nâng giá dịch vụ thêm vài nghìn USD. Theo ông Aron Sorensen, Giám đốc môi trường của BIMCO - tổ chức quốc tế đại diện cho các nhà khai thác tàu biển, chi phí làm sạch đáy tàu hiện đã lên tới mức hàng chục nghìn USD mỗi tàu, nhưng khoản chi này là xứng đáng.

Với khoảng 600 con tàu đang neo đậu chờ đi qua eo biển Hormuz, khối lượng công việc là rất lớn. Trong quá trình làm sạch đáy tàu, các thợ lặn còn phải hết sức cẩn thận để không làm bong lớp sơn và lớp phủ đặc biệt trên thân tàu, vốn có tác dụng hạn chế sinh vật biển bám vào.

Nếu lớp phủ bị hư hại, chủ tàu có thể gặp rắc rối do vi phạm các quy định bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm đều đưa điều khoản về lớp phủ và việc xử lý lớp sinh vật bám dưới đáy tàu vào hợp đồng, nhằm bảo đảm tàu có điều kiện vận hành với hiệu suất tối ưu.

Một số tàu muốn nhanh chóng rời khỏi vịnh Ba Tư có thể sử dụng dịch vụ tàu kéo hỗ trợ đưa ra khỏi eo biển trước khi được làm sạch. Tuy nhiên, sau khi đi qua eo biển Hormuz, việc loại bỏ sinh vật bám dưới đáy vẫn phải được thực hiện trước khi con tàu tự tiếp tục thực hiện hành trình.