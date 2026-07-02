Simplus kỷ niệm 5 năm truyền cảm hứng sống trẻ khắp Đông Nam Á

Trong vòng 5 năm, Simplus đã đồng hành hơn 18 triệu gia đình tại nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, trở thành một trong những thương hiệu đồ gia dụng được giới trẻ ưa chuộng.

Simplus được thành lập tại Thái Lan với mục tiêu trở thành lựa chọn ưu tiên về đồ gia dụng cho thế hệ trẻ trên toàn cầu. Định vị thương hiệu của Simplus gói gọn trong triết lý “Hàng tốt giá hời, cuộc sống tuyệt vời” (Beautiful life, affordable price). Thấu hiểu giới trẻ xứng đáng tận hưởng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý, Simplus mang đến các thiết bị gia dụng tinh tế, giúp biến mỗi khoảnh khắc bình thường thành một trải nghiệm sống đầy cảm hứng.

Simplus đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm thuộc 3 lĩnh vực gồm nhà bếp, nhà cửa và chăm sóc cá nhân, tạo nên sự cân bằng giữa chất lượng, giá trị để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của thế hệ trẻ ngày nay. Tại Simplus, mọi sản phẩm đều đi kèm chính sách bảo hành 1 đổi 1 miễn phí, ít nhất trong vòng một năm, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Simplus cung cấp đa dạng dòng sản phẩm gồm thiết bị gia dụng, nhà bếp và các giải pháp chăm sóc cá nhân.

Kết hợp slogan “Sống trẻ, sống đẹp” (Live young, live beautiful), Simplus mong muốn gắn kết cảm xúc với người dùng. Đối với thương hiệu này, “trẻ” không nằm ở số tuổi, mà trong thái độ sống. Dù bạn là một sinh viên sống tự lập, người mới đi làm bước vào đời hay gia đình trẻ tràn đầy tình yêu, Simplus luôn mong muốn bạn có thể sống “trẻ” từng khoảnh khắc.

Không chỉ dừng lại ở không gian sống, Simplus còn lan tỏa tinh thần “sống trẻ” qua nhiều hoạt động kết nối giới trẻ. Đầu năm nay, thương hiệu đã kết hợp các quán cà phê và địa điểm ăn uống được giới trẻ yêu thích tại TP.HCM để ra mắt chiến dịch “Bản đồ ẩm thực” (Food & drink map), khuyến khích các bạn trẻ cùng nhau xuống phố và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Simplus đồng hành các hoạt động dành cho giới trẻ.

Để kỷ niệm cột mốc 5 năm đầy ý nghĩa và bày tỏ lòng tri ân đến hơn 18 triệu gia đình đã tin tưởng, Simplus khởi động chiến dịch cùng sẻ chia những khoảnh khắc “sống trẻ” để nhận về những phần thưởng hấp dẫn.

Cụ thể, các khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Simplus trước ngày 30/7 đều có cơ hội tham gia chương trình nhận thưởng chỉ với các bước đơn giản:

Bước 1: Đăng tải 2 bức ảnh hoặc 1 đoạn video (thời lượng tối thiểu 10 giây) lên Instagram, TikTok hoặc Facebook để chia sẻ những khoảnh khắc “sống trẻ” của bạn cùng sản phẩm Simplus.

Bước 2: Đính kèm các từ khóa (hashtag) #LiveYoungWithSimplus #Sống_Trẻ_Với_Simplus #Simplus5years #Simplus_Kỉ_Niệm_5_Năm #YoungLifeBonus.

Bước 3: Hoàn thiện biểu mẫu đăng ký tham gia.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm: 100 giải tiền mặt trị giá 650.000 đồng dành cho những người chơi có khoảnh khắc ý nghĩa; 400 giải thưởng phụ là voucher giảm giá 50% khi mua sắm tại các cửa hàng chính hãng của Simplus. Chưa dừng lại ở đó, tất cả người tham gia sẽ tự động được bước tiếp vào vòng bình chọn để có cơ hội nhận hộp quà tặng giới hạn gồm các sản phẩm đặc biệt từ Simplus cùng những thương hiệu đối tác uy tín.

Chương trình kỷ niệm 5 năm của Simplus mang đến nhiều phần quà và ưu đãi đặc biệt.

Bên cạnh đó, ngày hội mua sắm “Super brand say” của Simplus diễn ra vào tháng 7 trên các gian hàng chính hãng và kênh phân phối được ủy quyền hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ bùng nổ. Khách hàng sẽ được tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn như giảm giá sâu, chương trình mua là có quà cùng các mã giảm giá được áp dụng đồng thời (voucher cộng dồn).

Độc giả truy cập website chính thức của Simplus để biết thêm thông tin chi tiết.