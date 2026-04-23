Thiết bị gia dụng âm tường - lời giải cho bài toán tối ưu không gian

Khi không gian sống tại đô thị ngày càng thu hẹp, thiết bị gia dụng âm tường trở thành xu hướng nhờ khả năng tối ưu diện tích, đồng thời giữ cho căn bếp liền mạch và gọn gàng hơn.

Tại LG InnoFest 2026, LG Electronics cho thấy định hướng rõ ràng trong cách thiết bị gia dụng hòa vào không gian sống. Dải sản phẩm âm tường (built-in) được xem là bước tiếp theo trong hành trình tối giản hóa trải nghiệm, trong đó công nghệ không là yếu tố tách biệt, mà trở thành một phần liền mạch của kiến trúc nội thất.

Khi bài toán không gian sống tại đô thị thay đổi

Tại đô thị lớn, mô hình nhà ở đang dịch chuyển sang căn hộ chung cư. Với diện tích ngày càng tối ưu, cách bố trí thiết bị theo kiểu truyền thống bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh đó, thiết bị âm tường trở thành giải pháp trực tiếp. Việc tích hợp thiết bị vào hệ tủ giúp giảm các khoảng hở không cần thiết, hạn chế vướng víu trong quá trình sử dụng và giữ cho không gian luôn gọn gàng, liền mạch. Đây cũng là lý do phong cách như Japandi hay Scandinavian thế hệ mới ngày càng phổ biến tại Việt Nam, khi ưu tiên thiết kế liền mạch tối giản về thẩm mỹ và phù hợp nhịp sống đô thị.

LG giới thiệu dải sản phẩm âm tường (built-in) tại InnoFest 2026.

Ở góc độ sử dụng, nhu cầu còn nằm ở việc tối ưu trải nghiệm trong tình huống rất cụ thể, từ thao tác mở - đóng trong không gian hẹp đến khả năng lưu trữ linh hoạt theo thói quen sinh hoạt.

Ông Kim Sunghan, Phó chủ tịch, Trưởng bộ phận Kinh doanh - Marketing mảng Điện tử Gia dụng, khu vực châu Á, LG Electronics chia sẻ tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện LG InnoFest 2026, ông Kim Sunghan - Phó chủ tịch, Trưởng bộ phận Kinh doanh - Marketing mảng Điện tử Gia dụng, khu vực châu Á, LG Electronics - cho biết: “Thị trường châu Á là khu vực có tiềm năng lớn cho mảng kinh doanh thiết bị gia dụng âm tường. Nguyên nhân đến từ sự giao thoa phong cách sống khi người dùng tại đây đang dịch chuyển sang hướng hiện đại, chịu ảnh hưởng tích cực từ phong cách phương Tây. Chúng tôi đang bắt đầu thâm nhập vào một số quốc gia trong đó có Việt Nam, một trong những thị trường quan trọng nhất của LG tại châu Á”.

Tủ lạnh âm tường LG - cuộc cách mạng thay đổi diện mạo gian bếp

Một trong những sản phẩm nổi bật được LG giới thiệu tại InnoFest là bộ sưu tập tủ lạnh âm tường mới với những tinh chỉnh phù hợp từng thị trường. Thế hệ tủ lạnh built-in mới được phát triển theo hướng Fit - Max, cho phép lắp đặt âm tường nhờ thiết kế bản lề Zero Clearance, giúp thiết bị có thể đặt sát vách hoặc nằm gọn trong hệ tủ mà cửa vẫn mở hoàn toàn. Nhờ đó, không gian bếp được giữ liền mạch, trong khi thao tác sử dụng vẫn đảm bảo thuận tiện cả trong khu vực có diện tích hạn chế.

Dải sản phẩm nổi bật được LG giới thiệu tại InnoFest là bộ sưu tập tủ lạnh âm tường mới.

Song song, không gian bên trong tủ lạnh được tối ưu để gia tăng dung tích lưu trữ. Các ngăn chứa được bố trí theo hướng linh hoạt, kết hợp cùng ngăn kéo chuyển đổi Fresh Converter+, cho phép điều chỉnh nhiệt độ phù hợp từng loại thực phẩm như thịt, cá hoặc rau củ.

Không gian bên trong tủ lạnh được tối ưu để gia tăng dung tích lưu trữ.

Đặc biệt ở thế hệ tủ lạnh mới của LG, hệ thống làm đá Ice Solutions được tích hợp với nhiều lựa chọn như đá viên, đá bào và mini Craft Ice và Craft Ice - loại đá tròn có kích thước lớn và tan chậm hơn so với đá thông thường. Giải pháp này phản ánh cách LG thấu hiểu những khác biệt trong nhu cầu sử dụng, ngay cả chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Tủ lạnh âm tường của LG cũng sở hữu công nghệ thế mạnh của hãng như Linear Cooling, giúp duy trì mức dao động nhiệt độ ổn định trong khoảng 0,5 độ C, kết hợp cùng Door Cooling+ phân bổ khí lạnh đồng đều đến toàn bộ không gian bên trong, bao gồm cả khu vực cánh tủ. Bên cạnh đó, máy nén Inverter Linear Compressor giúp thiết bị vận hành ổn định và hạn chế rung động trong quá trình sử dụng. Công nghệ này đồng thời nằm trong hệ sinh thái AI Home, hướng đến việc kết nối và đồng bộ thiết bị trong không gian sống hiện đại.

LG còn mang đến InnoFest 2026 hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp âm tường toàn diện, từ máy hút mùi, lò nướng đến bếp từ. Toàn bộ giải pháp được thiết kế đồng bộ theo dạng gói sản phẩm cao cấp, dự kiến chính thức “chào sân” thị trường Việt Nam vào quý III.

Hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp âm tường của LG.

Chia sẻ về tầm nhìn này, ông Kim Sunghan cho biết: “Để đón đầu xu hướng cá nhân hóa, chúng tôi triển khai chiến lược 'Asia Package'. Thay vì áp dụng rập khuôn mô hình từ thị trường khác, LG tập trung phát triển thiết bị âm tủ được may đo cho từng khu vực. Sự tùy chỉnh này đảm bảo hài hòa với không gian sống và thói quen sinh hoạt đặc thù của người bản địa, từ đó tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng tại đây”.

Khi nhu cầu về sự gọn gàng, liền mạch và thuận tiện trong sử dụng ngày càng trở nên cụ thể, thiết bị âm tường được kỳ vọng trở thành tiêu chuẩn quen thuộc trong căn hộ hiện đại.