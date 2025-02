Simeone con 'nổi loạn' ở derby Madrid?

Mười năm trước, tại Vicente Calderón, khi Atletico Madrid ghi bàn vào lưới Real Madrid, một cậu bé nhặt bóng nhỏ bé lao dọc đường biên rồi nhảy vào vòng tay HLV Diego Simeone trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Rạng sáng 9/2, tại Santiago Bernabeu, hai cha con họ lại gần nhau, nhưng nếu Atletico ghi bàn, sẽ không có màn ăn mừng quen thuộc.

Bởi lẽ, cậu bé năm nào giờ đã là một chiến binh thực thụ, một trong những người có thể làm rung chuyển hàng thủ Real Madrid. Và nếu Giuliano Simeone sút tung lưới đối thủ truyền kiếp, đó không chỉ là bàn thắng, mà là lời khẳng định: “Atletico là đội bóng của cuộc đời tôi”.

Đầu mùa giải, không ai nghĩ Giuliano Simeone sẽ là nhân tố quyết định trong cuộc đua vô địch. Atletico Madrid chi đậm trên thị trường chuyển nhượng, chiêu mộ Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand và Conor Gallagher với tổng giá trị hơn 100 triệu euro. Những bản hợp đồng này khiến Giuliano trở nên thừa thãi, suýt bị đem cho mượn thêm một lần nữa.

Những con số đầu mùa phản ánh rõ điều đó. Trong 11 vòng đầu tiên của La Liga, Giuliano chỉ có 143 phút thi đấu, thậm chí không ra sân ở ba trận đầu Champions League.

Atletico khi ấy kém Barcelona 10 điểm, kém Real Madrid 4 điểm, thậm chí xếp dưới cả Villarreal. Họ chỉ thắng 5/11 trận đầu mùa - một khởi đầu đáng thất vọng. Nhưng rồi, Diego Simeone quyết định thay đổi. Ông đặt niềm tin vào Giuliano, và cậu con trai 22 tuổi đã không khiến bản thân thất vọng.

Atletico không chỉ có Giuliano Simeone, nhưng sự xuất hiện của anh mang đến một năng lượng mới, biến đội bóng này thành một tập thể chiến đấu đúng chất "Cholo" Simeone.

Khi Giuliano được đá chính, Atletico thắng 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, leo lên nhóm đầu La Liga, vào vòng 1/8 Champions League và bán kết Copa del Rey. Những màn trình diễn ấn tượng trước Salzburg, Mallorca và Getafe chứng minh anh không còn là "con trai của HLV" nữa, mà là một chiến binh thực thụ.

Simeone Jr trở thành hình mẫu của lối chơi giàu năng lượng, máu lửa và quyết liệt, chính xác là tinh thần mà Diego Simeone xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua. Giờ đây, Atletico chỉ kém Real Madrid đúng 1 điểm, và trận derby này có thể thay đổi tất cả.

Nếu Atletico đang thăng hoa, thì Real Madrid lại gặp những rắc rối lớn ở tuyến phòng ngự. Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba và Antonio Rudiger đều vắng mặt, khiến Carlo Ancelotti buộc phải sử dụng tiền vệ đá trung vệ.

Kylian Mbappe và Jude Bellingham có thể ra sân, nhưng Real Madrid vẫn đối mặt với bài toán cân bằng lối chơi. HLV Carlo Ancelotti thừa nhận: “Tôi có thể rút bớt một, hai, ba, thậm chí bốn cầu thủ tấn công để gia cố tuyến giữa. Nhưng nếu làm vậy, chúng tôi sẽ không thể ghi 60 bàn như hiện tại”.

Về phần mình, Diego Simeone không giấu được quyết tâm: “Họ có những cá nhân xuất sắc”. Ông nhấn mạnh bốn lần. “Nhưng chúng tôi sẽ đưa trận đấu về nơi có thể làm tổn thương họ”, nhà cầm quân người Argentina tiếp tục.

Trận derby này không chỉ là cuộc đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid - mà còn là màn chạm trán của hai thế hệ cha và con. Diego Simeone có con trai Giuliano Simeone trên sân. Carlo Ancelotti có con trai Davide Ancelotti trên băng ghế huấn luyện.

Đây là lần thứ 26 Simeone và Ancelotti đối đầu nhau, một trong những cặp đấu vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Tỷ số hiện tại? 9 trận thắng cho mỗi bên, và trận đấu này có thể định đoạt ai là người nhỉnh hơn.

Khi còn là cậu bé nhặt bóng, Giuliano từng ăn mừng cuồng nhiệt mỗi khi Atletico ghi bàn vào lưới Real Madrid. Giờ đây, anh có thể trực tiếp làm điều đó, nhưng với một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

Nếu Giuliano lập công tại Bernabeu, đó không chỉ là bàn thắng giúp Atletico vượt qua Real Madrid, mà còn là khoảnh khắc ghi dấu tên tuổi của anh trong lịch sử derby Madrid.

Bernabeu đêm nay sẽ bùng nổ, và Giuliano Simeone có thể là người định đoạt số phận trận đấu này.

