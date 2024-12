Silvestre: 'Ronaldo sẽ ghi 1.000 bàn và chơi đến năm 40 tuổi'

Mặc dù đã bước sang tuổi 39, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại Al-Nassr ở Saudi Pro League. Với 5 Quả bóng vàng và hơn hai thập kỷ chinh chiến trên sân cỏ, Ronaldo phá vỡ vô số kỷ lục và giờ đây đang tiến gần đến mục tiêu lịch sử của mình - ghi 1.000 bàn thắng.

Silvestre, người từng sát cánh với Ronaldo trong những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp, tin rằng Ronaldo có thể vượt qua cả Pele, huyền thoại người Brazil, về số lượng bàn thắng ghi được. Chia sẻ với Boyle Sports, Silvestre nói: "Cristiano Ronaldo sẽ đạt được 1.000 bàn thắng và đó sẽ là một thành tựu phi thường. Để một cầu thủ bắt đầu sự nghiệp là tiền vệ cánh và sau đó ghi nhiều bàn thắng hơn Pele, đó thực sự là điều xuất sắc. Khi Ronaldo đặt mục tiêu vào điều gì đó, anh ấy luôn đạt được nó".

Mặc dù đã bước qua tuổi 39, Ronaldo vẫn thi đấu đầy năng lượng tại Saudi Pro League, ghi bàn từ cả tình huống phạt đền lẫn bóng sống, và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Al-Nassr. Silvestre cho rằng Ronaldo vẫn có thể duy trì đẳng cấp này trong nhiều năm tới, và có thể thi đấu đến tận những năm 40 tuổi.

"Anh ấy chơi hầu hết mọi phút trong mỗi trận đấu tại giải Saudi và luôn ghi bàn. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu suy giảm nào trong phong độ của anh ấy. Tôi tin rằng Ronaldo có thể chơi lâu dài và phá mốc 1.000 bàn thắng, điều này sẽ là một thành tựu đáng kinh ngạc", Silvestre nhận xét.

Với hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo đang tiến gần tới con số 1.000 và không có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh thành công ở cấp câu lạc bộ, anh vẫn là một nhân tố chủ chốt của đội tuyển Bồ Đào Nha, với 217 lần ra sân và tiếp tục thi đấu hướng đến World Cup 2026.

