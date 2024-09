Siêu thị tăng gấp 3 hàng hóa để người dân mua dự trữ tránh bão Yagi

Lo ngại ảnh hưởng của bão Yagi, nhiều người dân ở khu vực phía Bắc đã đổ đến siêu thị mua rau xanh, củ quả, thịt, cá tích trữ.

Người dân mua sắm tại Co.op Mart Hải Phòng trong ngày 6/9. Ảnh: Co.op Mart.

Trong ngày 5-6/9, các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON khu vực phía Bắc ghi nhận sức mua của khách hàng tăng mạnh so với ngày thường. Khách hàng tập trung mua chủ yếu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau củ quả, cá thịt, mì tôm, gạo… Đặc biệt, đối với siêu thị AEON Hải Phòng, do vị trí gần biển dự kiến chịu ảnh hưởng nhiều từ cơn bão số 3 (bão Yagi) nên sức mua tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Tương tự, trong sáng ngày 6/9, hệ thống Co.op Mart cũng ghi nhận sức mua cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Đại diện chuỗi siêu thị cho biết cách đây 2 ngày, khi tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết, hệ thống Co.op Mart đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ lên gấp 3 so với ngày thường. Các mặt hàng được tăng cường dự trự bao gồm rau xanh, củ quả, gạo, mì ăn liền, bún ăn liền, đường, dầu ăn, bột ngọt...

Các siêu thị Co.op Mart ở những tỉnh không bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3 cũng sẵn sàng cung ứng hàng hóa cho những nơi điểm bán cần thiết.

Đại diện Central Retail cho biết tại hệ thống siêu thị GO!, Big C khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh người dân chủ yếu đi mua hàng thiết yếu tích trữ. Tính đến hiện tại, hệ thống siêu thị này chưa xảy ra hiện tượng khan hàng, giá cả tại siêu thị vẫn đảm bảo như bình thường.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, GO!, Big C đã chủ động làm việc với nhà cung cấp, tăng gấp đôi nguồn cung ứng hàng hóa rau củ quả tươi sống, đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá.

Tại siêu thị GO!, Big C miền Bắc đã tăng thêm thời gian mở cửa tới 23h trong tối 5-6/9, thay vì 22h như ngày thường.

Phía AEON cũng cho biết đã dự trữ sẵn nguồn hàng cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, chủ động lên kế hoạch và làm việc với các nhà cung cấp để đáp ứng đầy đủ nguồn cung hàng hóa trong thời gian bão cũng như sau đó, đảm bảo giá cả ổn định.

Tại các trung tâm bách hóa, siêu thị AEON khu vực phía Bắc đã nâng lượng hàng dự trữ gấp 2-3 lần ngày thường (đặc biệt là với các mặt hàng đồ tươi sống) nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Bên cạnh đó, AEON cũng cho biết đã tập trung tăng cung ứng một số mặt hàng cần sử dụng trong những tình huống bị mất điện, mất nước như: Đèn pin, áo mưa, ủng, đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần.

Đơn vị này cũng tăng sản lượng lưu trữ tại các trung tâm phân phối (kho trung chuyển) để khi có nhu cầu có thể kịp thời đáp ứng, cung cấp cho các siêu thị.