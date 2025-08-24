Siêu mẫu Claudia Schiffer bất ngờ mặc áo đấu Premier League

Siêu mẫu Claudia Schiffer gây chú ý khi mặc áo đấu của Brentford trên khán đài, sau khi chồng bà chính thức đầu tư vào đội bóng này.

Claudia Schiffer xuất hiện trên sân Gtech Community tối qua

Trong trận Brentford thắng Aston Villa 1-0 tại sân Gtech Community tối 23/8, Claudia Schiffer xuất hiện để cổ vũ. Năm nay 54 tuổi, siêu mẫu người Đức từng được tạp chí FHM bầu chọn là “người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới” vào năm 1995, và suốt sự nghiệp, bà luôn được xem là một trong những gương mặt hàng đầu làng thời trang, từng giữ ngôi vị người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Claudia tỏ ra vô cùng hào hứng khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng và thể hiện sự ủng hộ bằng cách khoác lên mình chiếc áo thi đấu của Brentford. Bà càng phấn khích hơn khi tân binh trị giá 42 triệu bảng, Dango Ouattara, ghi bàn chỉ sau 12 phút ra mắt.

Ngồi cạnh Claudia, ông Matthew Vaughn giữ dáng vẻ điềm tĩnh khi theo dõi trận đấu. Trước đó, hồi tháng 6, có tin nhà làm phim người Anh đang đàm phán để mua cổ phần thiểu số nhằm hỗ trợ Brentford. Giờ đây, khoản đầu tư của ông cùng doanh nhân gốc Nam Phi Gary Lubner được phía CLB tây London xác nhận.

Vaughn là một nhà làm phim độc lập với nhiều tác phẩm ăn khách như Kingsman, Kick-Ass hay Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Khoản đầu tư mới của ông được Brentford đánh giá là sẽ giúp tăng cường sức mạnh đội hình, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thương mại.

Vaughn cũng chia sẻ rằng hành trình của ông với Brentford bắt đầu cách đây 25 năm, khi một diễn viên gợi ý rằng đây là “một CLB tuyệt vời để đầu tư”. Kể từ đó, ông luôn dõi theo bước tiến của đội bóng với sự tôn trọng. Sau này, khi một người đại diện cũng nhắc lại điều tương tự, Vaughn đã đến xem một trận đấu và nhận thấy đó là trải nghiệm vừa gần gũi, vừa hoành tráng chưa từng có. Cuối cùng, ông đã xuống tiền đầu tư cho Brentford.