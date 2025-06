Siết quản lý thiết bị bay không người lái tại các sân bay

Cùng với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao phối hợp nghiên cứu các tình huống liên quan đến thiết bị bay không người lái, đề xuất giải pháp để bảo đảm an ninh hàng không.

Từ 1/3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh hàng không. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban ANHK), tại cuộc họp của Ủy ban.

Theo đó, từ ngày 1/3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh hàng không. Sau quá trình sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành hiện có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới.

Phó thủ tướng nhận định sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là thiết bị bay không người lái, làm gia tăng rủi ro uy hiếp an ninh hàng không, đòi hỏi giải pháp ứng phó kịp thời.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng được giao rà soát, cập nhật các quy định liên quan; kiến nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban ANHK và nhà chức trách hàng không vào các văn bản pháp luật; đề xuất sửa đổi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; nghiên cứu thành lập Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và thiết lập cơ sở dữ liệu về an ninh hàng không.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn tất việc tiếp nhận chức năng quản lý an ninh hàng không; xác định đầu mối của Ủy ban ANHK; đề xuất kiện toàn tổ chức, báo cáo Thủ tướng xem xét.

Cục Hàng không Việt Nam hiện là cơ quan quản lý Nhà nước toàn diện về hàng không dân dụng, có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) bảo đảm an ninh hàng không.

Bộ Công an được giao đánh giá hệ thống an ninh, an toàn thông tin mạng tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); kiểm tra thiết bị, lực lượng kiểm soát an ninh tại các sân bay; đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng an ninh trong cảng hàng không.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không gửi các khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đến Bộ Công an; đồng thời phối hợp Bộ Nội vụ nghiên cứu mô hình cơ quan điều tra độc lập về sự cố, tai nạn tàu bay, gợi ý theo hướng Hội đồng điều tra an ninh hàng không trực thuộc Chính phủ hoặc Bộ Xây dựng.

Cơ quan này sẽ hoạt động độc lập, có tính chuyên môn cao, được trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật và nhân sự phù hợp, gồm đại diện các nhà sản xuất tàu bay, phi công, Bộ Y tế và chuyên gia phân tích dữ liệu.

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp Bộ Công an nghiên cứu các tình huống liên quan đến thiết bị bay không người lái trong thời gian qua, đề xuất giải pháp pháp lý và kỹ thuật để phòng chống các rủi ro tương tự.